Нікопольська станція екстреної медичної допомоги поповнилася новими автомобілями

Сьогодні, 12 серпня, Нікопольська станція екстреної медичної допомоги поповнилася новим санітарним транспортом - 22 сучасних автомобіля Швидкої допомоги, оснащені усім необхідним для порятунку пацієнтів.Нові автомобілі оснащені сучасною апаратурою. Всередині – електрокардіограф, дефібрилятор та монітор пацієнта. Є пульсоксиметр, шийні комірці, кисневі балони. Шприцевий насос, що дозволяє дозовано вводити ліки тривалий час. Спеціальні шини для транспортування важко травмованих та поранених.Нікопольська станція екстреної меддопомоги обслуговує міста Нікополь, Марганець, Покров, Новопокровську та Томаківську громади. Загалом – майже 270 тис мешканців. У її складі – 25 бригад. Щодоби вони здійснюють майже 200 виїздів.