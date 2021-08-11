Леонид Бородай: «Медики ковидного отделения Никополя спасли наши жизни»

Уже два года мир живет в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. К сожалению, она унесла много жизней, в том числе и в Никопольском регионе. На передовой борьбы с недугом находятся медики, в том числе врачи нашего города. Как известно, на территории Никопольской городской больницы № 4 была создана госпитальная база, где проходят лечение люди с тяжелым течением заболевания коронавирусом. Кроме никопольчан сюда также направляют жителей Покрова, Марганца, Никопольского, Томаковского и Солонянского районов.
Каждый день врачи и медперсонал этого учреждения делает все возможное, чтобы спасать человеческие жизни. И, как бы не было сложно, им это удается.
К нам в редакцию обратился Леонид Бородай, житель города Покров. По словам Леонида Андреевича, в июле у него было диагностировано коронавирусную инфекцию. Состояние стремительно ухудшалось, и медики Покрова приняли решение направить его на лечение в больницу № 4 Никополя.
«У меня было 44% поражение легких. В течение трех недель врачи боролись за мою жизнь и жизнь других пациентов. Они работают в очень сложных условиях, видно, что людям очень трудно постоянно находиться в защитных костюмах. Но каждый из них делал все возможное, чтобы лечить людей. Сегодня я уже выписан из отделения. Домой вернулись и мои земляки Михаил Батыченко и Станислав Дерий, которые также проходили лечение от коронавируса в этой больнице. Могу откровенно сказать, что медики ковидного отделения Никополя спасли наши жизни.
От всех нас хочу поблагодарить заведующую отделением Елену Степановну Дрозд, врачей Ларису Олеговну Украинец, Наталью Анатольевну Стороженко, Елену Юрьевну Кузнецову, Елену Ивановну Тарасенко.
Медицинских сестер Светлану Орищенко, Светлану Руденко, Оксану Анурову, Наталью Рак, Галину Рагулину, Евгению Ванину, Юлию Мерчук, Катерину Малько. Младших медицинских сестер Ларису Кузьменко, Антонину Ткач, Елену Манжулу, Ольгу Веремеенко, Ирину Сулименко и Викторию Невенкину. Поблагодарить всех работников этой больницы.
Спасибо вам за отзывчивость, заботу и поддержку. За ваш нелегкий, далеко не высокооплачиваемый труд, который спасает человеческие жизни!.
Отдельные слова благодарности друзьям и близким, которые живут в городе Никополь и всячески помогали мне в период моего лечения. Это подполковник в отставке член городского совета ветеранов Валерий Кузьменко и председатель садового товарищества Владимир Бородай».
В фантастических фильмах герои носят плащи. В реальной жизни настоящие герои носят белые халаты. И эти люди действительно заслуживают слов искренней благодарности.
Леонид Бородай