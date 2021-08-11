Леонид Бородай: «Медики ковидного отделения Никополя спасли наши жизни»

Леонид Бородай

Уже два года мир живет в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. К сожалению, она унесла много жизней, в том числе и в Никопольском регионе. На передовой борьбы с недугом находятся медики, в том числе врачи нашего города. Как известно, на территории Никопольской городской больницы № 4 была создана госпитальная база, где проходят лечение люди с тяжелым течением заболевания коронавирусом. Кроме никопольчан сюда также направляют жителей Покрова, Марганца, Никопольского, Томаковского и Солонянского районов.Каждый день врачи и медперсонал этого учреждения делает все возможное, чтобы спасать человеческие жизни. И, как бы не было сложно, им это удается.К нам в редакцию обратился Леонид Бородай, житель города Покров. По словам Леонида Андреевича, в июле у него было диагностировано коронавирусную инфекцию. Состояние стремительно ухудшалось, и медики Покрова приняли решение направить его на лечение в больницу № 4 Никополя.».В фантастических фильмах герои носят плащи. В реальной жизни настоящие герои носят белые халаты. И эти люди действительно заслуживают слов искренней благодарности.