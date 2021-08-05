8 серпня об 18:00 приходь на стадіон та підтримуй нашу команду! Вже цієї неділі "Нікополь" зіграє із "Тростянцем"
8 серпня нікопольці зустрінуться із новачком Другої ліги - командою із невеличкого містечка на Сумщині - ФК "Тростянець"✌️
⚽️ #НікопольТростянець
⏰ 18:00
📍 "Електрометалург"
📺 Пряма трансляція на "Ютуб"
Приходь на стадіон та підтримуй нашу команду!👏👏👏
Чекаємо саме на тебе!)))💙❤️
Офіційний сайт клубу: http://fcnikopol.com.ua
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