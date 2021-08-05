8 серпня об 18:00 приходь на стадіон та підтримуй нашу команду! Вже цієї неділі "Нікополь" зіграє із "Тростянцем"



8 серпня нікопольці зустрінуться із новачком Другої ліги - командою із невеличкого містечка на Сумщині - ФК "Тростянець"✌️



⚽️ #НікопольТростянець

⏰ 18:00

📍 "Електрометалург"

📺 Пряма трансляція на "Ютуб"







Приходь на стадіон та підтримуй нашу команду!👏👏👏



Чекаємо саме на тебе!)))💙❤️



Офіційний сайт клубу:



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8 серпня нікопольці зустрінуться із новачком Другої ліги - командою із невеличкого містечка на Сумщині - ФК "Тростянець"✌️⚽️ #НікопольТростянець⏰ 18:00📍 "Електрометалург"📺 Пряма трансляція на "Ютуб"Приходь на стадіон та підтримуй нашу команду!👏👏👏Чекаємо саме на тебе!)))💙❤️Офіційний сайт клубу: http://fcnikopol.com.ua Слідкуй за нами у соц. мережах та месенджерах:Instagram: https://www.instagram.com/fcnikopol/ Facebook: https://www.facebook.com/fcnikopoloff... Telegram: https://t.me/fcnikopolofficial Twitter: https://twitter.com/fcnikopol

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