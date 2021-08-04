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Друзья, Автофест в городе Никополь 14 августа


Приглашаем вас уже в следующую субботу окунуться в атмосферу новых впечатлений и хорошего настроения!
Для  вас Автоквест в стиле Ралли по городу, почувствуй дух соревнований и испытай себя!



Всех любителей авто мы ждем в Загородном клубе Старая Гавань, где для вас выступит рок группа Royal Bears, развлекательная программа и пенная вечеринка с дискотекой.

Настроение и драйв обеспечен!

Ждем ваших заявок на Автоквест и бронь столов в Старой Гавани.

Следи за информацией и уже скоро мы расскажем подробнее о программе и наших спонсорах от которых трое победителей получат ценные призы! 

Не пропусти  самый драйвовый Автоквест в городе, тут вас ждет незабываемое море положительных эмоций.

Автоквест
380976056436

Бронь столов
380663433424

Новости о программе:
https://www.facebook.com/100008690268955/videos/1002796773810507/

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