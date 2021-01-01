Скандал, вызов полиции и скорой. Чем может закончиться поход за справкой в ОСМД

Получение того или иного документа мы обычно ассоциируем с очередями и потраченным временем. Но бывают и более резонансные случаи. Представьте, что вы пришли к председателю ОСМД, чтобы получить необходимую справку и… оказались запертым в его кабинете!Ситуация, казалось, фантастическая. Но никопольчанка Александра Максименко, которая обратилась к нам в редакцию, утверждает, что с ней произошла именно такая история.По словам Александры Васильевны, в субботу 24 июля она пришла на прием к председателю ОСМД «Кристалл 199» Илье Вадимовичу Колосову, чтобы получить справку о составе семьи. Она заранее созвонилась с ним, чтобы уточнить время приема. Женщина отмечает, что в марте уже брала у господина Колосова аналогичный документ и никаких проблем не возникало.Далее она описывает подробности своего визита в офис, находящийся по адресу улица Электрометаллургов 54-А (8-й квартал). Александра Васильевна рассказала, что пришла к офису где-то в 13.55. На тот момент Ильи Колосова на месте не было. Он приехал примерно в 14.15 с водителем. После этого они прошли в кабинет, находящийся на втором этаже здания.«Он спросил меня, что именно мне нужно. Я ответила. Тогда он сказал мне «я на несколько минут выйду». Я сказала «давайте я тоже тогда выйду». А он говорит «нет-нет, вы посидите здесь на диванчике, а я буквально через несколько минут подойду. Вышел и ЗАКРЫВАЕТ НА КЛЮЧ КАБИНЕТ. Я буквально опешила, но решила подождать. Прошло 5, 15, 20, 30 минут. Кабинет очень душный, его нет. Я начала ему звонить, говорю, что у меня плохо с сердцем, что я закрыта в кабинете, мне нужна скорая. Он мне крикнул «Жди, я сказал, я скоро буду». Через пять минут я опять ему звоню, говорю «пожалуйста, откройте меня, я не могу, мне плохо». Он мне: «Я сказал тебе жди, истеричка, и бросил трубку», – рассказывает Александра Васильевна.По ее словам первый звонок Илье Колосову она сделала около 14.50. Потом позвонила снова, предупредив, что вызывает полицию, потому что не может находиться в закрытом кабинете. Никакой адекватной реакции тоже не последовало.«Я сначала по ошибке позвонила в 101. Потом уже в 15.05, набрала номер 102, объяснила, что человек закрыл меня в кабинете, я не могу покинуть помещение. Потом я услышала, как девушка с магазина ниже закрывает железную дверь. Я снова звоню председателю, кричу, что здесь внизу закрывают железную дверь, но он мне ответил, мол «Ничего страшного, я приду открою», – описывает ход событий Александра МаксименкоКак утверждает женщина, в офисе господин Колосов появился уже примерно в 15.15, почти через час после того, как оставил ее в закрытом кабинете. Он отказался вызывать ей скорую, хотя она говорила, что плохо себя чувствует и вел себя грубо.Когда женщина спустилась, вскоре вниз подъехала полиция. Правоохранители, по ее словам, начали общаться с Ильей Колосовым. Именно полиция вызвала Александре Максименко скорую помощь. «Когда скорая приехала я была в состоянии стресса. Мне померяли давление оно было 160 на 100, при том, что мое рабочее 100 на 60», – утверждает наша собеседница.На следующий день 25 июля она написала заявление в полицию, которое зарегистрировали (ЕО 1940), но пока что нет никакой информации, какой ход дан этому делу.История, как мы видим, весьма неординарная и для объективности мы попросили прокомментировать ее самого Илью Колосова. Который изложил свою версию событий.Он подтвердил, что в субботу 24 июля Александра Васильевна действительно приходила к нему на прием:«В этот день в доме нашего ОСМД произошла аварийная ситуация. В щитовой случилось возгорание одного из автоматов. Если бы я сидел с ней, то могла загореться проводка и начаться масштабный пожар. Поэтому чисто по-человечески, понимая, что на жаре стоять тяжело, я предложил ей остаться в кабинете, просидеть на диванчике на то время пока я съезжу куплю новый автомат и передам его электрику».Илья Колосов подтвердил, что действительно закрывал кабинет в котором находилась Александра Максименко на ключ, но объяснил это сугубо заботой о ее безопасности:«В тот же день, когда мы с ней встретились, я открываю двери в свой блок, а света нет. Свет по всему этажу оказался отключен. Какой-то нарколыга пытался сломать дверь и повыкручивать лампочки. Я на один оборот закрыл дверь по согласованию с ней, предупредил ее что «вас закрою», чтобы пока я езжу ни один наркоман сюда не заскочил и ей по голове не дал». Я оставил ее в своем кабинете с печатями и всеми документами, включил ей вентилятор, открыл окна».При этом он отрицает, что женщина просидела взаперти около часа, описав свою версию происходящего:«Меня не было на месте ни 40, а буквально минут 15. Я заехал на Шевченко запустил электриков, потом прыгнул в машину, поехал в «Светолюкс» купил новый автомат. Единственное, что пару минут подождал пока электрик установил в чем причина и сразу же к ней подъехал. За эти 15 минут она позвонила мне 6 раз. Я просил ее подождать. Сначала она говорила, что куда-то торопиться и на последнем звонке говорила, что ей плохо».Илья Колосов в разговоре заявил, что не использовал физической силы или оскорблений в разговоре с Александрой Васильевной, хотя признает, что «я на нее рявкнул». При этом он утверждает, что ранее никаких конфликтных ситуаций у него с ней не было:«Я ее вообще первый раз в жизни видел. Эту ситуацию я оцениваю как провокацию», – категорично заявил Илья Колосов.Разбираться в такого рода конфликтах довольно сложно. Мы намерено опустили некоторые излишне эмоциональные высказывания каждой из сторон, которые носят личностный характер. Но один факт является безоговорочным – придя за справкой, Александра Максименко фактически оказалась взаперти. Получив так или иначе серьезное эмоциональное потрясение.Стоит отметить, что в высказываниях господина Колосова есть свои нелогичные моменты, которые сложно не заметить. Например, непонятно, почему он уверен, что район 8-го квартала превратился чуть ли не в «Чикаго 30-х годов»? И там просто жизненно необходимо людей в кабинете закрывать, чтобы «накроманы им по голове не дали». Если все так печально, то впору задуматься о том, чтобы в этом месте пост полиции разместить. Если авария была настолько серьезной, что «мог начаться масштабный пожар», то, как можно быть уверенным, что с ней удастся так быстро справиться и оставлять человека взаперти? Поверить, что все перечисленные операции по устранению аварии заняли столь мало времени, и он отсутствовал всего 15 минут, тоже сложно. Тем более, что Александра Васильевна демонстрирует телефонную книгу своих вызовов в этот день и там видно, что звонки в по номерам 101 и 102 происходили явно позже, чем в то время, когда Илья Колосов (по его словам) вернулся в офис и открыл двери злосчастного кабинета.Слова, что Александру Максименко он видел «в первый раз» тоже вызывает удивление. Женщина утверждает, что весной уже брала у него аналогичную справку, более того, обращалась к нему с вопросом отчетности по возглавляемому ОСМД. И опять таки - если ты действительно «не знаешь человека», то зачем его вообще закрывать в кабинете, где ты оставляешь свой ноутбук, печати и кучу документов!?Мы не можем однозначно сказать, что в этой ситуации был какой-то злой умысел или так просто сложились обстоятельства. Но хочется верить, что скандальная история станет уроком для самого господина Колосова и возможно других председателей ОСМД. Из которого извлекут простой вывод – не надо закрывать летом человека в своем кабинете и уезжать. Даже если ты руководствуешься благими намерениями «спасения дома от пожара» или «защиты от накроманов». В конце-концов, надо просто соблюдать элементарную вежливость и внимание к людям, которые доверили вам руководство объединением и платят за это деньги.