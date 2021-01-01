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Електроенергія по 1,68 гривень до вересня

Час "Ч" по тарифам на електроенергію для населення знову відсувається. Кабмін сьогодні затвердив проект про перенесення скасування ПСО по цінниках на електрику для людей ще на місяць.

Таким чином, до 1 вересня фіксується діючий тариф - 1,68 гривень за кіловат.

Як зазначено в пояснювальній записці, це пов'язано з необхідністю захистити споживачів в "нестабільну економічну ситуацію через поширення коронавірусної хвороби".

Також, що цікаво, в пояснювальній записці прослизнула цифра - як можуть зрости ціни на електроенергію для населення з запуском ринку. Зазначено, що, якби тарифи відпустили, як і планувалося, з 1 серпня, то для всіх побутових споживачів, в тому числі, незахищених категорій, ціна може вирости "дворазово".

Тобто, вимальовується тариф в 3,36 гривень. Хоча такий високий цінник до останнього часу в варіантах перегляду тарифів, які обговорював ринок, фігурував хіба що для споживачів, які споживають дуже багато електрики.

Є різні моделі підвищення тарифів, в тому числі, в залежності від норм споживання, І, нібито, для тих, хто споживає мало (до 100 кіловат) тариф можуть навіть знизити до 90 копійок за кіловат.

У Міненерго зазначили, що проводять наради з НКРЕ і учасниками ринку за тарифами. І зараз, нібито, завершується напрацювання механізму по "удосконалення ПСО" за рахунок скорочення субсидування побутових споживачів і посилення захисту малозабезпечених споживачів. Але цей процес нешвидкий, тому дату "Ч" знову вирішили відкласти.

Тобто, судячи з усього, ПСО залишиться, але в зміненому вигляді. Ніякого ринку електроенергії для населення поки не буде. Тариф прив'яжуть до норм споживання, але якою буде "стеля" за тарифом - поки до кінця не зрозуміло. Можливо це буде 3,36 гривень за кіловат.

Цікаво, що Кабмін залишив собі можливість для ще однієї відстрочки по тарифам. У змінах до чинної постанови зазначено, що його термін закінчується не 31 липня, а аж 30 вересня. Тобто, тарифи можуть поміняти з 1 жовтня

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