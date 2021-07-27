Коли відбудеться освячення першого Українського дерев'яного храму в Нікополі (відео)
Коли відбудеться освячення першого Українського дерев'яного храму в Нікополі
На ФБhttps://fb.watch/6-Go4x3PpP/
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