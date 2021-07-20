Нікополь пам’ятає. На фасаді школи № 19 з’явилася меморіальна дошка Сергію Пономаренку





Війна забирає найкращих – ця страшна закономірність викликає гірке почуття смутку. Але Нікополь завжди пам’ятає тих, кому ми завдячуємо мирним небом над нашими головами. Їх подвиг був і залишається прикладом патріотизму та вірності військовому обов’язку.Наш земляк Сергій Вікторович ПОНОМАРЕНКО народився 28 червня 1971 року. Завжди був активною людиною, навчався в Київському національному університеті фізичного виховання та спорту. Як згадували його бойові побратими, Сергій був членом збірної по велоспорту і навіть брав участь у престижних шосейних велогонках «Тур де Франс» і «Джиро де Італія».У 2004 році він закінчив Нікопольський економічний університет. Працював на підприємстві «Трубосталь». Війна перекреслила мирне життя і плани. Сергій Пономаренко був одним з тих героїв, які стали на захист своєї країни у перші найстрашніші роки війни. З липня 2015 року він брав безпосередню участь в Антитерористичній операції, будучи старшиною номеру розрахунку мінометної батареї 57- ї окремої мотопіхотної бригади. 25 лютого 2016 року Сергій Пономаренко загинув під час трагічного випадку, який стався на військових навчаннях.Указом Президента України № 53/2016 від 17 лютого 2016 року його було посмертно нагороджено відзнакою «За участь в антитерористичній операції». Рішенням Нікопольської міської ради Сергію Пономаренку присвоєно звання "Почесний громадянин міста Нікополя" (посмертно).Сьогодні, 26 липня, відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки загиблому землякові. Вона прикрасила фасад будівлі школи № 19 у якій навчався Сергій.Участь у заході взяли рідні героя, представники громадських організацій ветеранів АТО-ООС, міськвиконкому, Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців, небайдужі жителі міста.Учасники заходу згадували життєвий шлях Сергія. Особливо наголошували на тому, що учні школи тепер матимуть візуальний приклад того, як повинен берегти свою країну справжній патріот. Освятив відкриту меморіальну дошку військовий капелан ієромонах Меркурій Скороход. Пам'ять про Сергія Пономаренка та усіх загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання.