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Сім років тому, 24 липня, перестало битися серце нашого Героя, Берестенка Ігоря (відео архів за дві неділі до ...)

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
Сім років тому, 24 липня, перестало битися серце нашого Героя, Берестенка Ігоря.
Народився Ігорь 27.08.1990 року в м. Нікополь. Закінчив Державний професійно – технічний навчальний заклад Нікопольського центру професійної освіти. Працював у цеху № 7 ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» стропальником. Мобілізований до лав ЗСУ 13.04.2014 року та приймав безпосередню участь в Антитерористичній операції на сході України. Старший солдат, механік – водій 93 – ї окремої механізованої бригади. Загинув 24.07.2014 року внаслідок смертельного поранення, отриманого в бою з російськими військовими формуваннями на блокпосту 9305 біля с. Новолуганське. Похований 31 липня 2014 року в м. Нікополі на Алеї почесних поховань міського кладовища.

Указом Президента України № 473/2015 від 13.08.2015 року нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Указом Президента України № 53/2016 від 17 лютого 2016 року нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» (посмертно). Рішенням Нікопольської міської ради від 19 липня 2019 № 4-52/VII присвоєно звання "Почесний громадянин мііста Нікополя" (посмертно). 10 грудня 2014 року в КЗ «НСЗОШ І – ІІІ ступенів № 10», в якій навчався Ігорь, відкрито меморіальну дошку.



ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ І СЛАВА ГЕРОЮ!!!

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