ВСЕ НОВОСТИ:

Увага! Сьогодні 20.07.2021р з 22:00 буде зупинено водопостачання міста а також прилеглих селищ


Для усунення аварії на водопровідній магістралі діаметром 1000мм., сьогодні 20.07.2021р з 22:00 буде зупинено водопостачання міста, а також прилеглих селищ.

Орієнтовно запуск водопостачання заплановано на 6:00 21.07.2021р.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Водопостачання буде відновлено в повному обсязі після закінчення робіт.

Джерело: https://www.facebook.com/groups/citynikopol/permalink/4178086918893056/

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.