Увага! Сьогодні 20.07.2021р з 22:00 буде зупинено водопостачання міста а також прилеглих селищ
Для усунення аварії на водопровідній магістралі діаметром 1000мм., сьогодні 20.07.2021р з 22:00 буде зупинено водопостачання міста, а також прилеглих селищ.
Орієнтовно запуск водопостачання заплановано на 6:00 21.07.2021р.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
Водопостачання буде відновлено в повному обсязі після закінчення робіт.
Джерело: https://www.facebook.com/groups/citynikopol/permalink/4178086918893056/
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