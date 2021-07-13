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У Нікополі попрощаються з загиблим Героєм

◾️ 19 липня 2021 року відбудеться прощання з Андрієм Бєляєвим, загиблим при виконанні військового обов'язку в зоні проведення ООС на сході України. 
◾️ Церемонія відбудеться на площі біля міської ради. Початок о 8:00.
◾️ 19 липня у Нікополі оголошено траур. Нагадуємо про необхідність приспустити Державні прапори.

                              Бєляєв Андрій Левонтійович
Народився 17 липня 1982 року в м. Нікополь. Після закінчення школи проходив строкову військову службу. По закінченні працював на різних підприємствах міста та займався підприємницькою діяльністю. З самого початку військового конфлікту на сході України, в березні 2014 року був мобілізований та проходив військову службу у військовій частині 3036 Національної гвардії України. Приймав участь у боях за визволення м. Маріуполь. Підписав контракт та проходив військову службу у 93 – й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». У 2020 був переведений до 57 – ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка командиром механізованого відділення механізованої роти. У 2021 році заочно закінчив Нікопольський факультет національної металургійної академії України.
Одружений. Від першого шлюбу має трьох синів: 12, 15 та 18 років.

Нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції», нагрудним знаком Міністра оборони України «Знак пошани». 

Загинув 13 липня 2021 року під час ворожого артилерійського обстрілу біля с. Причепіловка, Новоайдарського району, Луганської області.

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