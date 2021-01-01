На постоянную работу требуется журналист, ведущая. Готовы обучить

Для более широкого и объективного освещения жизни нашего города, на постоянную работу, в газету "ГОРОД Никополь" требуется журналист, ведущая видео эфиров.Опыт работы желателен, но и готовы обучить. Предпочтительно: девушка 25-35 лет.Звонить с 9:00 до 18:00 моб: 050 172 87 46 (Оксана)