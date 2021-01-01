На постоянную работу требуется журналист, ведущая. Готовы обучить
Для более широкого и объективного освещения жизни нашего города, на постоянную работу, в газету "ГОРОД Никополь" требуется журналист, ведущая видео эфиров.
Опыт работы желателен, но и готовы обучить. Предпочтительно: девушка 25-35 лет.
Звонить с 9:00 до 18:00 моб: 050 172 87 46 (Оксана)
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