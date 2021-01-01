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Александр Саюк ответит на любые вопросы наших читателей

В субботнем эфире программы "Субъективное мнение" от наших зрителей поступило предложение журналисту газеты "ГОРОД Никополь" Оксане Зеленяк задать волнующие Никопольчан вопросы городскому голове Александру Ивановичу.

Редакция связалась с Александром Саюком и он готов ответить на любые вопросы наших читателей, честно и открыто. 
Интервью состоится в ближайшее время, а от вас, Уважаемые Никопольчане, вопросы.
 И так: Тема в ФБ

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