Александр Саюк ответит на любые вопросы наших читателей
В субботнем эфире программы "Субъективное мнение" от наших зрителей поступило предложение журналисту газеты "ГОРОД Никополь" Оксане Зеленяк задать волнующие Никопольчан вопросы городскому голове Александру Ивановичу.
Редакция связалась с Александром Саюком и он готов ответить на любые вопросы наших читателей, честно и открыто. Интервью состоится в ближайшее время, а от вас, Уважаемые Никопольчане, вопросы. И так: Тема в ФБ
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