Из окопов за учебную парту. Около 400 участников АТО стали студентами Никопольского факультета металлургической академии





С 2016 года на базе Никопольского факультета Национальной металлургической академии Украины действует проект под названием «Професійна та соціально-психологічна адаптація студентів-військовослужбовців (учасників бойових дій) НФ НМетАУ на 2016-2022 роки».

Организатором программы является Никопольский центр мониторинга образования и социального партнерства.



Как отмечает автор проекта Светлана Михайловна ЗИНЧЕНКО, цель – помощь участникам боевых действий в их профессиональной, психологической и социальной адаптации.



Не секрет, что для многих военнослужащих возвращение в мирную жизнь проходит непросто. И указанная программа преследует сразу несколько целей.



Главная из них – дать человеку возможность трудоустройства и получения той работы, которая обеспечит ему достаточное материальное благополучие и профессиональную реализацию.



Благодаря этому участник АТО/ООС имеет возможность БЕСПЛАТНО получить высшее образование и быть трудоустроенным на предприятие Никопольского региону.



С этой целью были заключены договоры социального партнерства с 14-ю крупнейшими предприятиями Никополя и района: АТ «НЗФ», ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА», ТОВ «НВО «Трубосталь», ТОВ «М-ЛИТ», ПАТ «СТАЛЬ», ПрАТ «Нікопольський завод технологічного оснащення», ПрАТ «Нікопольський ремонтний завод», АТ «Нікопольський кранобудівний завод», ТОВ «НЗСТ «ЮТіСТ»,



АТ «Марганецький гірничозбагачувальний комбінат», АТ «Покровський гірничозбагачувальний комбінат» и ТОВ «ВО «ОСКАР» и Министерством образования Украины.

Если говорить о специализации, то выбор на НФ НМетАУ достаточно большой, учитывается горно-металлургическая специфика нашего региона.



Никопольский факультет Национальной металлургической академии Украины осуществляет прием на подготовку бакалавра на дневную и заочную форму обучения на бюджетные места, без сдачи ВНО, за специальностями: «Металлургия» («Электрометаллургия», «Обработка металлов давлением», «Технологическое проектирование»); «Прикладная механика» («Технология машиностроения», «Отраслевое машиностроение»); «Менеджмент» («Менеджмент организации и администрирования»); «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» («Экономика и управление предприятием»): на 1-й курс – на базе 11-ти классов или ПТУ (срок обучения 4 года и 10 месяцев); на 3-й курс – на базе колледжа: срок обучения 1 год 10 месяцев (дневная форма обучения) и 2 года 10 месяцев (заочная форма). На степень магистра - на базе высшего учебного заведения 3-4 уровня аккредитации и сертификата единого экзамена по иностранному языку (срок обучения 1.5 года).



По словам Светланы Зинченко, для участников боевых действий получение диплома становиться своего рода социальным лифтом, который позволяет им претендовать на ту или иную должность. Это дает человеку определенный уровень дохода, статус, позволяет обеспечивать близких. Такая Программа стимулирует желание людей оставаться работать в родном городе и регионе, а это во многом сохраняет семьи. Заметим, что это позволяет сэкономить немалые деньги, поскольку получение высшего образования, на контрактной основе в Украине, требует десятков тысяч гривен.



«Мы внимательно следим за этой категорией наших выпускников, их карьерным ростом. Могу с гордостью сказать, что около ста из них уже успешно работают на предприятиях», – говорит Светлана Михайловна. На данный момент, на базе факультета получают высшее образование 270 студентов-военнослужащих (участников боевых действий), а всего с 2016 года обучением охвачено около 400 участников боевых действий. Для города и региона цифра достаточно серьезная. Светлана Зинченко подчеркивает, что учебный процесс проходит согласно всех требуемых стандартов и требований. Программа согласована с Министерством образования Украины, Министерством по делам ветеранов АТО, Управлением по вопросам участников АТО Днепропетровской областной государственной администрации, территориальными Центрами комплектации и социальной поддержки, СУ АТО, военными частями Никопольского району.

Лекции для студентов приезжает читать профессорско-преподавательский состав НМетАУ из Днепра.



О том, что такой вид социальной поддержки пользуется популярностью среди участников боевых действий свидетельствует и тот факт, что на обучение на Никопольский факультет НМетАУ приезжают участники боевых действий из других городов и регионов Украины (Кировоградская, Сумская, Черниговская, Львовская области; Мариуполь, Кривой Рог, Новомосковск, Желтые Воды, Днепр.) Конечно, большую часть студентов составляют жители Никополя и района.



Светлана Зинченко подчеркивает, что учебный процесс проходит вовсе не формально. Требование достаточно строгие, старосты, из числа самих участников АТО/ООС, следят за посещением лекций и другими учебными вопросами. Например, в 2018 году, на факультете, проводили областной семинар по теме «Поиск путей улучшения эффективности социального партнерства НФ НМетАУ с работодателями Никопольского региону и Днепропетровской области, в т. ч. через формирование и реализацию региональных и областных программ профессиональной переподготовки и социальной адаптации участников боевых действий» в нестандартной форме (открытое учебное занятие по высшей математике «Использование производной интеграла в учебных и техническо-прикладных задачах с использованием математического пакета Mathcad») (



Светлана Зинченко добавляет, что программа преследует цель не только улучшить социальное положение бывших военнослужащих, но и способствует их социально-психологической адаптации.



Характерный момент - средний возраст такой категории учащихся 39 лет. Самому младшему студенту 22 года, а самому старшему 57! В сознательном возрасте решиться на такой ответственный шаг, как получение высшего образования довольно непросто. Это требует от человека морального стержня, мотивации и усилий. Но если дать человеку такой шанс, то у него появляется стимул жить и развиваться. А это важно для людей, которые рисковали жизнью, получали ранения и теряли боевых товарищей.



«Для многих ребят получение образование стало своего рода и психологической реабилитацией. Мы стараемся сделать так, чтобы приходя сюда, они чувствовали себя семьей, ощущали поддержку», – объясняет Светлана Зинченко. На Никопольском факультете проводятся для студентов-участников боевых действий тематические экскурсии на предприятия области; психологические тренинги против посттравматических стрессов, табакокурения, алкоголизма; профессиональный фестиваль «Metalsuper»; общегородские мероприятия с участием руководства базовых предприятий, выпускников школ, ПТУ на темы: «Урочиста посвята у студенти», «Трудовые династии студентов-участников боевых действий НФ НМетАУ» с спецвыпуском городской газеты «Щаслива родина – багата Україна» (2019), «Берегиня людського роду», посвященный матерям и женам участников боевых действий НФ НМетАУ с спецвыпуском городской газеты «Берегиня роду людського» (2021); проведение бесплатных курсов по подготовке сдачи ВНО для детей студентов-участников боевых действий, новогодних праздников для детей, лечения детей ветеранов АТО за границей; участие во Всеукраинской научно-технической конференции магистров «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку», профессиональное обучение студентов в рамкам международных проектов и другое.



Профессиональная и социально-психологическая адаптация студентов – военнослужащих (участников боевых действий) на Никопольском факультете НМетАУ проводиться при поддержке руководства академии (ректор – д.т.н., проф. А.Г. Величко) и Института интегрированных форм обучения ИнИФО (директор – к.т.н., проф. Т.С. Хохлова) и коллектива единомышленников факультета (директором Центра НМетАУ С.М. Зинченко, деканом Г.И. Толстиковым, зам. декана Л.А. Бобковой, методистами О.Г. Ефименко, Т.Н. Мирошниченко, М.В. Бокий, специалистом А.С. Погорелый ).

От имени руководства, профессорско-преподавательского состава НФ НМетАУ, директор Никопольского регионального Центра НМетАУ Светлана Зинченко высказывает слова благодарности руководству АО «НЗФ», ООО «ИНТЕРПАЙП НИКОТЬЮБ», ЧАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», ООО «НПО «Трубосталь», ООО «ВСМПО ТИТАН УКРАИНА», АО «Покровский ГОК», ООО «ПО «ОСКАР», АО «Марганецкий ГОК» за содействие в выполнении Комплексной Программы в обеспечении современного уровня подготовки студентов-военнослужащих (участников боевых действий) для дальнейшего их трудоустройства на предприятия Никопольского района. Ведь это действительно взаимовыгодное сотрудничество. * * * Война – это событие, которое навсегда меняет жизнь человека и после которой она уже не может быть прежней. С войны важно вернуться не только телом, но и душой. Важно заставить себя жить, двигаться дальше. Получение высшего образования для участников боевых действий АТО/ООС является одним из таких нужных шагов. Парадокс жизни в том, что еще вчера ты возможно стрелял из автомата или водил танк, а сегодня слушаешь лекции по физике или высшей математике.



И очень здорово, что в Никополе есть такая Программа, факультет НМетАУ и люди, которые ее реализуют. 18-23 июня на факультете прошла защита выпускных квалифицированных работ (дипломов) – 162 человека, 28 участника боевых действий.



Светлана Зинченко отмечает, что любой участник боевых действий АТО/ООС, имея минимум – полное среднее образование, может стать студентом Никопольского факультета Национальной металлургической академии – получить высшее образование без отрыва от работы, адаптироваться до мирной жизни и подготовить своих детей до сдачи ВНО. Для этого участник боевых действий может обратиться по адресу г. Никополь пр. Трубников 18, каб. 202 Никопольский региональный Центр мониторинга образования и социального партнерства НМетАУ. Регистрация абитуриентов – участников боевых действий на бюджетные места заканчивается 30 июня (без ВНО).



Сменить автомат на учебную парту можно в любом возрасте. Это доказали и продолжают доказывать сотни никопольчан, покровчан, марганчан, участников боевых действий из других населенных пунктов нашего региона.



Ведь получение высшего образования – эффективный путь адаптации студента - участника боевых действий, своего рода вызов, который может принять настоящий воин. Принять, дойти до конца и победить.





Студенты-участники боевых действий НФ НМетАУ во время проведения учебных занять,

февраль 2021 р.





Областное открытое учебное занятие по высшей математике с использованием математического пакета MathCad на базе гр. МЕ915-17Н студентов-участников боевых действий





После защиты выпускных квалификационных работ студентов по специальности

136 Металлургия, обработка металлов давлением

Руководители: ст. преп. Зинченко С.М., к.т.н., доц. Маркевич И.В.





После защиты выпускных квалификационных работ студентов по специальности

136 Металлургия, технологическое проектирование.

Руководители: д.т.н. проф. Балакин В.Ф., к.т.н. проф. Соловьева И.А.,

ст. преп. Николаенко Ю.Н.





Студенты - участники боевых действий 1 – 3 курс НФ НМетАУ,

февраль 2021





Академик Гасик Михаил Иванович. Награждение авторским учебником старосту группы – участника боевых действий Макаренко Олега





В областном музее АТО





В областном музее АТО, г. Днепр





Общегородской вечер с базовыми предприятиями «Вшанування трудових династій студентів-учасників бойових дій НФ НМетАУ»





Отцы – участники АТО, у которых дети родились в 2018 – 2019 уч.г.







Студенты - участники боевых действий НФ НМетАУ, октябрь 2018





Встреча студентов-участников боевых действий НФ НМетАУ с ведущими учеными, профессорско-преподавательским составом академии, «День студента» г. Днепр







Д.т.н., проф. Гладких Владимир Андреевич, награждение авторским учебником студента-участника боевых действий Лизлова Дениса





«Урочиста посвята у студенти НФ НМетАУ» – 2018 г.





Областной семинар с руководителями базовых предприятий 2018 г.





Тематическая экскурсия на АТ «ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ» студентов-участников боевых действий



Газета "ГОРОД Никополь" для: "Центр допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей" Обычно понятие «студент» мы ассоциируем с молодым парнем или девушкой 17-22 лет. Но если ты уже давно не «юноша бледный со взором горящим» и тебе далеко за 30, а то и за 50? Если у тебя за плечами война, стрессы и воспоминания, о которых хочется забыть? Можно ли получить высшее образование при таких раскладах? Ответ – «Да, можно». И сделать это реально непосредственно в Никополе.С 2016 года на базе Никопольского факультета Национальной металлургической академии Украины действует проект под названием «Професійна та соціально-психологічна адаптація студентів-військовослужбовців (учасників бойових дій) НФ НМетАУ на 2016-2022 роки».Организатором программы является Никопольский центр мониторинга образования и социального партнерства.Как отмечает автор проекта Светлана Михайловна ЗИНЧЕНКО, цель – помощь участникам боевых действий в их профессиональной, психологической и социальной адаптации.Не секрет, что для многих военнослужащих возвращение в мирную жизнь проходит непросто. И указанная программа преследует сразу несколько целей.Главная из них – дать человеку возможность трудоустройства и получения той работы, которая обеспечит ему достаточное материальное благополучие и профессиональную реализацию.Благодаря этому участник АТО/ООС имеет возможностьполучить высшее образование и быть трудоустроенным на предприятие Никопольского региону.С этой целью были заключены договоры социального партнерства с 14-ю крупнейшими предприятиями Никополя и района: АТ «НЗФ», ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА», ТОВ «НВО «Трубосталь», ТОВ «М-ЛИТ», ПАТ «СТАЛЬ», ПрАТ «Нікопольський завод технологічного оснащення», ПрАТ «Нікопольський ремонтний завод», АТ «Нікопольський кранобудівний завод», ТОВ «НЗСТ «ЮТіСТ»,АТ «Марганецький гірничозбагачувальний комбінат», АТ «Покровський гірничозбагачувальний комбінат» и ТОВ «ВО «ОСКАР» и Министерством образования Украины.Если говорить о специализации, то выбор на НФ НМетАУ достаточно большой, учитывается горно-металлургическая специфика нашего региона.Никопольский факультет Национальной металлургической академии Украины осуществляет прием на подготовку бакалавра на дневную и заочную форму обучения на бюджетные места, без сдачи ВНО, за специальностями: «Металлургия» («Электрометаллургия», «Обработка металлов давлением», «Технологическое проектирование»); «Прикладная механика» («Технология машиностроения», «Отраслевое машиностроение»); «Менеджмент» («Менеджмент организации и администрирования»); «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» («Экономика и управление предприятием»): на 1-й курс – на базе 11-ти классов или ПТУ (срок обучения 4 года и 10 месяцев); на 3-й курс – на базе колледжа: срок обучения 1 год 10 месяцев (дневная форма обучения) и 2 года 10 месяцев (заочная форма). На степень магистра - на базе высшего учебного заведения 3-4 уровня аккредитации и сертификата единого экзамена по иностранному языку (срок обучения 1.5 года).По словам Светланы Зинченко, для участников боевых действий получение диплома становиться своего рода социальным лифтом, который позволяет им претендовать на ту или иную должность. Это дает человеку определенный уровень дохода, статус, позволяет обеспечивать близких. Такая Программа стимулирует желание людей оставаться работать в родном городе и регионе, а это во многом сохраняет семьи. Заметим, что это позволяет сэкономить немалые деньги, поскольку получение высшего образования, на контрактной основе в Украине, требует десятков тысяч гривен.», – говорит Светлана Михайловна. На данный момент, на базе факультета получают высшее образование 270 студентов-военнослужащих (участников боевых действий), а всего с 2016 года обучением охвачено около 400 участников боевых действий. Для города и региона цифра достаточно серьезная. Светлана Зинченко подчеркивает, что учебный процесс проходит согласно всех требуемых стандартов и требований. Программа согласована с Министерством образования Украины, Министерством по делам ветеранов АТО, Управлением по вопросам участников АТО Днепропетровской областной государственной администрации, территориальными Центрами комплектации и социальной поддержки, СУ АТО, военными частями Никопольского району.Лекции для студентов приезжает читать профессорско-преподавательский состав НМетАУ из Днепра.О том, что такой вид социальной поддержки пользуется популярностью среди участников боевых действий свидетельствует и тот факт, что на обучение на Никопольский факультет НМетАУ приезжают участники боевых действий из других городов и регионов Украины (Кировоградская, Сумская, Черниговская, Львовская области; Мариуполь, Кривой Рог, Новомосковск, Желтые Воды, Днепр.) Конечно, большую часть студентов составляют жители Никополя и района.Светлана Зинченко подчеркивает, что учебный процесс проходит вовсе не формально. Требование достаточно строгие, старосты, из числа самих участников АТО/ООС, следят за посещением лекций и другими учебными вопросами. Например, в 2018 году, на факультете, проводили областной семинар по теме «Поиск путей улучшения эффективности социального партнерства НФ НМетАУ с работодателями Никопольского региону и Днепропетровской области, в т. ч. через формирование и реализацию региональных и областных программ профессиональной переподготовки и социальной адаптации участников боевых действий» в нестандартной форме (открытое учебное занятие по высшей математике «Использование производной интеграла в учебных и техническо-прикладных задачах с использованием математического пакета Mathcad») ( https://www.youtube.com/watch?v=OovdZxK6xOg ), на котором присутствовали представители различных учебных учреждений и предприятий Днепропетровской области. У студентов-участников боевых действий проверяли конспекты, они отвечали на вопросы. Такое мероприятие стало серьезной проверкой их знаний.Светлана Зинченко добавляет, что программа преследует цель не только улучшить социальное положение бывших военнослужащих, но и способствует их социально-психологической адаптации.Характерный момент - средний возраст такой категории учащихся 39 лет. Самому младшему студенту 22 года, а самому старшему 57! В сознательном возрасте решиться на такой ответственный шаг, как получение высшего образования довольно непросто. Это требует от человека морального стержня, мотивации и усилий. Но если дать человеку такой шанс, то у него появляется стимул жить и развиваться. А это важно для людей, которые рисковали жизнью, получали ранения и теряли боевых товарищей.», – объясняет Светлана Зинченко. На Никопольском факультете проводятся для студентов-участников боевых действий тематические экскурсии на предприятия области; психологические тренинги против посттравматических стрессов, табакокурения, алкоголизма; профессиональный фестиваль «Metalsuper»; общегородские мероприятия с участием руководства базовых предприятий, выпускников школ, ПТУ на темы: «Урочиста посвята у студенти», «Трудовые династии студентов-участников боевых действий НФ НМетАУ» с спецвыпуском городской газеты «Щаслива родина – багата Україна» (2019), «Берегиня людського роду», посвященный матерям и женам участников боевых действий НФ НМетАУ с спецвыпуском городской газеты «Берегиня роду людського» (2021); проведение бесплатных курсов по подготовке сдачи ВНО для детей студентов-участников боевых действий, новогодних праздников для детей, лечения детей ветеранов АТО за границей; участие во Всеукраинской научно-технической конференции магистров «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку», профессиональное обучение студентов в рамкам международных проектов и другое.Профессиональная и социально-психологическая адаптация студентов – военнослужащих (участников боевых действий) на Никопольском факультете НМетАУ проводиться при поддержке руководства академии (ректор – д.т.н., проф. А.Г. Величко) и Института интегрированных форм обучения ИнИФО (директор – к.т.н., проф. Т.С. Хохлова) и коллектива единомышленников факультета (директором Центра НМетАУ С.М. Зинченко, деканом Г.И. Толстиковым, зам. декана Л.А. Бобковой, методистами О.Г. Ефименко, Т.Н. Мирошниченко, М.В. Бокий, специалистом А.С. Погорелый ).От имени руководства, профессорско-преподавательского состава НФ НМетАУ, директор Никопольского регионального Центра НМетАУ Светлана Зинченко высказывает слова благодарности руководству АО «НЗФ», ООО «ИНТЕРПАЙП НИКОТЬЮБ», ЧАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», ООО «НПО «Трубосталь», ООО «ВСМПО ТИТАН УКРАИНА», АО «Покровский ГОК», ООО «ПО «ОСКАР», АО «Марганецкий ГОК» за содействие в выполнении Комплексной Программы в обеспечении современного уровня подготовки студентов-военнослужащих (участников боевых действий) для дальнейшего их трудоустройства на предприятия Никопольского района. Ведь это действительно взаимовыгодное сотрудничество.Война – это событие, которое навсегда меняет жизнь человека и после которой она уже не может быть прежней. С войны важно вернуться не только телом, но и душой. Важно заставить себя жить, двигаться дальше. Получение высшего образования для участников боевых действий АТО/ООС является одним из таких нужных шагов. Парадокс жизни в том, что еще вчера ты возможно стрелял из автомата или водил танк, а сегодня слушаешь лекции по физике или высшей математике.И очень здорово, что в Никополе есть такая Программа, факультет НМетАУ и люди, которые ее реализуют. 18-23 июня на факультете прошла защита выпускных квалифицированных работ (дипломов) – 162 человека, 28 участника боевых действий.Светлана Зинченко отмечает, что любой участник боевых действий АТО/ООС, имея минимум – полное среднее образование, может стать студентом Никопольского факультета Национальной металлургической академии – получить высшее образование без отрыва от работы, адаптироваться до мирной жизни и подготовить своих детей до сдачи ВНО. Для этого участник боевых действий может обратиться по адресу г. Никополь пр. Трубников 18, каб. 202 Никопольский региональный Центр мониторинга образования и социального партнерства НМетАУ. Регистрация абитуриентов – участников боевых действий на бюджетные места заканчиваетсяСменить автомат на учебную парту можно в любом возрасте. Это доказали и продолжают доказывать сотни никопольчан, покровчан, марганчан, участников боевых действий из других населенных пунктов нашего региона.Ведь получение высшего образования – эффективный путь адаптации студента - участника боевых действий, своего рода вызов, который может принять настоящий воин. Принять, дойти до конца и победить.

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