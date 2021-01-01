ФК «Нікополь» представив оновлений тренерський штаб. Офіційний спонсор команди "Nikoprogresbud"

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23 червня у культурно-спортивному комплексі «НЗФ» відбулася презентація тренерського штабу ФК «Нікополь» і планів на футбольний сезон 2021/2022 роки.Директор клубу Костянтин Симашко озвучив основні принципи роботи футбольного клубу та представив оновлений тренерський штаб.Так, головним тренером команди став заслужений тренер України Олександр Поклонський.Помічниками головного тренера є Сергій Назаренко, Микола Медін, Володимир Геращенко, Володимир Багмут і Роман Богочаров.Тренерський штаб має амбітні плани на новий футбольний сезон. І закликає вболівальників приходити на трибуни й підтримувати свою Нікопольську команду👏