ФК «Нікополь» представив оновлений тренерський штаб. Офіційний спонсор команди "Nikoprogresbud"

Директор клубу Костянтин Симашко озвучив основні принципи роботи футбольного клубу та представив оновлений тренерський штаб.
Так, головним тренером команди став заслужений тренер України Олександр Поклонський.
Помічниками головного тренера є Сергій Назаренко, Микола Медін, Володимир Геращенко, Володимир Багмут і Роман Богочаров.
Тренерський штаб має амбітні плани на новий футбольний сезон. І закликає вболівальників приходити на трибуни й підтримувати свою Нікопольську команду👏
Пресслужба ФК «Нікополь»
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