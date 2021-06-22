Начало войны. Пески. Где сейчас Никопольчанин "Морячок"? (видео)

Просто накатило, просматривал свои видео с передка. Атмосфера, настроение. Все верили в скорую победу . Очень правильно говорит Александр - позывной "Морячок", от начала и до конца правильно. Просто не на всех его слова можно примерить, да и время изменилось, и понимание, наверное. Посмотрите с 31 по 45 минуты. Кто знает что сейчас с Александром? Где он? Мой моб. 050 708 5305. В городе лет пять назад видел его и все. Спасибо