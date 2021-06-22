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Начало войны. Пески. Где сейчас Никопольчанин "Морячок"? (видео)


Просто накатило, просматривал свои видео с передка. Атмосфера, настроение. Все верили в скорую победу . Очень правильно говорит Александр - позывной "Морячок", от начала и до конца правильно. Просто не на всех его слова можно примерить, да и время изменилось,  и понимание, наверное. Посмотрите с 31 по 45 минуты. Кто знает что сейчас с Александром? Где он? Мой моб. 050 708 5305. В городе лет пять назад видел его и все. Спасибо


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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 01:55
Победа была бы логичным завершением наступления украинских сил в 2014. Но при власти оказались барыга, баптист, очкарик, олигофрен и педик. И еще чмо, "отличившееся" с винтовкой на Майдане. Их фамилии все знают. Поэтому неудивительно что все усилия власти направлены на то, чтобы войну просрать, территории сдать обратно (это у них получилось только частично), побольше патриотов угробить в котлах и еще на войне срубить бабла. Народ по их мнению не должен ощутить вкус победы как это случилось после Майдана. Нужно было срочно этот победный дух задавить т.к. лузерами легче управлять. Их легче загнать в стойло и доить. На смену им пришел клоун, который делает то же самое засерая при этом людям мозги диджитализацией, запретом пластиковых пакетов и отменой перевода стрелок.
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