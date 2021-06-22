Заслуженный тренер Украины Александр Мымриков: «Для меня важнее всего, чтобы мой воспитанник вырос хорошим человеком»

(Александр Мымриков м Сергей Прозоров практикуются в боевых искусствах. 80-е годы" )

«Каждый год у нас было 2-3 Чемпиона Украины. Никополь действительно звучал в мире украинского кик-бокса»

(90-е годы.Становление никопольского кик-бокса. На фото слева-напрво верхний ряд: Константин Чекалов, Александр Гиберт, Александр Мымриков, Дмитрий Стоматин. Нижний ряд Татьяна Мымрикова )



(Татьяна Мымрикова против спортсменки из США)

(Олимпийские чемпионы среди не олимпийских игр . " Надежда ")





(На фото слева-направо: 11-кратный Чемпион Украины Артем Довженко, Александр Мымриков и Богдан Хлебников )







(Воспитанники клуба. 2013 год )

«Бокс не зря сравнивают с шахматами. Я всегда говорю своим ребятам, что соперника нужно не перебить, а переиграть»

(Александр Мымриков готовит к Чемпионату Европы по боксу 2014 года Кирилла Колесника )

(Трехкратный бронзовый призер Чемпионата Украины Влад Тарасов )

(Богдан Птичкин. Чемпион Украины 2019 года )

(На фото тренера Константин Чекалов, Александр Мымриков, Игорь Мациборко со своими воспитанниками Дмитрий и Сергей Мельниченко, Богдан Птичкин и Никита Захарченко. )

(Спортсмены зала. В синем шлеме трехкратный Чемпион Украины Даниил Царенко )

(Когда будущее встречается с прошлым. На фото легенда никопольского бокса Вячеслав Дубинин (крайний справа) и первые шаги в боксе Влада Тарасова (в красной майке) )



«Для меня главное, чтобы мои спортсмены развивались как личности»

(Юные спортсмены зала демонстрируют приобретенный за счет поддержки руководства города инвентарь мирового качества )

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Больше десятка ребят самого разного возраста сосредоточено проводят разминку, занимаются физподготовкой и отрабатывают боксерские комбинации. Обычный день и тренировка одной из групп в Зале федерации бокса Украины неподалеку от металлургического техникума.В эпоху засилья компьютерных игр, мобильных телефонов и прочих гаджетов, в которых часто тонет современная молодежь, наблюдать такую картину действительно приятно. Наш собеседник человек очень скромный, поэтому в разговоре предпочитая хвалить не себя, а своих воспитанников и единомышленников. Но все-таки «из песни слов не выкинешь».Как не крути, а ты общаешься с настоящей легендой спортивной жизни Никополя. Человеком, который воспитал десятки чемпионов и является одним из творцов спортивной славы города. Настоящий боец и наставник, заслуженный тренер Украины Александр Петрович МЫМРИКОВ рассказал нашему изданию о своем пути в спорте, принципах и мотивации.Именно так охарактеризовал свое отношение к единоборствам Александр Мымриков. В его жизнь они вошли с ранней юности и остаются до сих пор. Хотя начиналось все с занятий тяжелой атлетикой в далеком 1975 году, но вскоре он узнал о карате.Это был период, когда данный вид боевого искусства был окружен ореолом тайн. Когда учились по газетным вырезкам и фильмам, когда практически не было хороших инструкторов и все приходилось постигать на собственном опыте. Сегодня такие методы обучения кому-то покажутся неэффективными, но из той эпохи вышли многие известные мастера и бойцы бывшего СССР. Именно к таким фанатам боевых искусств относился и Александр Мымриков.Переехав в 17 лет в Никополь, он продолжил практиковаться в карате. Здесь же начал ходить в секцию вольной борьбы и до сих пор с благодарностью вспоминает своего тренера Анатолия Руденко. Когда ты «фанатеешь» по настоящему, то тебя ничего не может остановить. В 1979 году он выиграл свои первые официальные соревнования в Днепропетровске, уверенно побеждал на турнирах во время службы в армии. Все время он шел вперед и развивался, не жалея времени и усилий. «Однажды я поехал на тренировку к одном из тренеров карате, чтобы выучить одну технику. В то время это стоило 45 рублей. Половина моей зарплаты», – вспоминает Александр Петрович. Он показывает старое черно-белое фото, на котором в прыжке с места бьет ногами в шпагате, как бы зависая в воздухе на уровне человеческого роста!С таким же усердием он практиковал и другие направления в боевых искусствах, в том числе китайское кунг-фу, тхэквондо или военно-прикладные стили. А потом в его жизни появился кик-бокс.Как вспоминает Александр Петрович, его знакомство с этим направлением началось благодаря семинару двух поляков неких «Ватека и Столето», которые приехал к нам в конце 80-х годов. В то время кик-бокс как универсальная дисциплина для ударников уже бодро шагал по планете, завоевывая все большую популярность. Настал черед и Никополя.Александра Мымрикова по праву можно считать одним из основателей никопольского кик-бокса. Но он всячески подчеркивает, что в тот момент рядом с ним были и другие единомышленники, которые также сделали очень много для развития и популяризации этого вида в Никополе. Это Алексей Губарев и Сергей Прозоров. Вскоре появились и первые Мастера спорта по «кику» Александр Самойлов и Сергей Нагнибеда, а также МС по боксу Владимир Степанюк.Между прочим, сам Александр Мымриков также не избегал ринга и боев. Однажды даже выходил на поединок с Виталием Кличко, который также начинал с кик-бокса! Признается, что бой по спортивным правилам против будущего прославленного чемпиона мира оказался тяжелым, но дело было исключительно в том, что ему было сложно привыкнуть к правилам боя в боксерских перчатках. Но лишний раз вспоминать про это не любит.Параллельно он развивался как тренер и наставник. Все чаще никопольские спортсмены становились победителями турниров и соревнований самого высокого уровня. «», – с гордостью отмечает Александр Петрович.История кик-бокса в городе продолжалась более двух десятков лет и за это время Никополь получил несколько десятков чемпионов самых престижных турниров. Можно вспомнить имена Чемпионов мира Александра Гиберта, Татьяны Мымриковой, многократного победител чемпионатов Украины по кикбоксингу Артема Довженко и других.История никопольского кик-бокса продолжалась свыше двух десятков лет и постепенно по разным причинам подошла к своему концу к 2013-му году. «», – с гордостью говорит наш собеседник.Но, как известно, если закрывается одна дверь, то где-то рядом открывается другая. И новым шагом для Александра Мымрикова как тренера стал бокс.Как вспоминает Александр Мымриков в 2013-м году бокс, как вид спорта, в Никополе находился в некотором упадке. Хотя еще с советских времен были свои традиции и довольно известные боксеры. Например, тот же Вячеслав Дубинин. Предстояла нелегкая задача вдохнуть новую жизнь и дать толчок для возобновления развития бокса в Никополе.Начинать с нуля было непросто, но Александр Петрович очень благодарен единомышленникам с которыми вместе одним коллективом взялись за дело.Признается, что смена направления работы с кик-бокса на классический бокс стала для него своего рода профессиональным вызовом. Ведь опыта в этом направлении изначально не было. Но профессионализм тренеров и таланты ребят, помноженные на упорные тренировки, сделали свое дело. Уже через год в 2014-м воспитанник клуба Кирилл Колесник выиграл Чемпионат Украины, а следом и Чемпионат Европы среди юношей!Сегодня в зале тренируется новая плеяда молодых спортсменов, которые также завоевывают медали для родного города. Например, Богдан Птичкин в 2019-м году стал Чемпионом Украины. Или же трехкратный бронзовый призер Чемпионата страны Влад Тарасов. В зале также тренируется и покровчанин Никита Захарченко (воспитанник талантливого тренера Игоря Мациборко), который вошел в состав Сборной Украины по боксу.Как говорит Александр Мымриков, у них в зале подобрался хороший коллектив тренеров. Это Андрей Сыпченко, Константин Чекалов, Алексей Губарев. Настоящей легендой здесь является и Виктор Самусев, которому уже за 80 лет, но он продолжает тренировать!Александр Петрович искренне увлечен боксом и уверен, что для развития человека этот вид спорта может дать очень многое. Он считает глупостью позицию некоторых родителей, которые бояться отдавать своих детей на бокс из-за каких-то страхов или стереотипов.», – аргументирует свою позицию наш собеседник.Хотя при этом признается, что когда его подопечные выходят на ринг, то безумно переживает за каждого:39 лет на тренерской работе. Сотни спортсменов, которым отдано огромное количество времени и частичка души. Александр Мымриков – человек, который достиг успеха в разных сферах, имеет много хобби и интересов, государственные награды.Но общаясь с ним, понимаешь – работа с детьми занимает в его сердце особое место.», – объясняет Александр Петрович.Он очень гордиться, когда его воспитанники реализуют себя не только в спорте, но и в других сферах жизни. При этом Александр Мымриков не понимаем глупых стереотипов о боксе и единоборствах в целом. Ведь спорт – это формирование характера и личностных качеств человека:».Более того, в свое время у него в зале занимались даже дети с особенными потребностями, в том числе те, у которых был детский церебральный паралич (ДЦП)! И занятия спортом пошли таким детям только на пользу.При этом Александр Петрович вкладывает в детский спорт не только свое время и силы, но и значительные личные средства.», – с улыбкой говорит наш собеседник. Сколько денег было потрачено, чтобы превратить заброшенное здание в нормальный спортзал даже представить страшно. «Одного только мусора отсюда пришлось вывезти около 20 грузовых машин», – вспоминает Александр Мымриков.На данный момент в зале занимается около 250 ребят. Тренируют здесь не только боксу, но и другим дисциплинам, например муэй-тай.Александр Петрович сегодня ведет группу примерно из 25 спортсменов, которые достигли наиболее высокого уровня и готовы выступать на соревнованиях.Тренерская деятельность никогда не приносила каких-то огромных доходов. Наоборот, приходиться постоянно тратить собственные деньги, чтобы содержать спортивный зал, давать возможность детям тренироваться и участвовать в соревнованиях. Это было как во времена кик-бокса, так и остается сегодня. И это не говоря уже о личном времени, которого тоже уходит немало. Например, только за последнее время Александр Мымриков 15 раз лично ездил с детьми на различные соревнования в разные регионы Украины.В тоже время он отмечает, что в последние годы больше чувствуется поддержка от городских властей. Например, благодаря этой помощи смогли купить новый ринг, хорошие перчатки и другой инвентарь. А это немаловажно, ведь от качества тех же перчаток зависит безопасность детей.Кстати, многие ребята занимаются в зале бесплатно. Например, от взносов освобождены дети из малообеспеченных семей, победители областных соревнований, ребята у которых проблемы о здоровьем.Александр Мымриков невероятно разносторонний человек. Круг его интересов и увлечений крайне широк и не ограничивается только подготовкой спортсменов. Но именно боевые искусства и спорт являются его искренней любовью. Тем, без чего он не может представить свою жизнь. Десятки лет плодотворной работы, сотни учеников и огромный вклад в развитие спорта – это те вещи, которыми можно гордиться по праву.Самое главное, что в созданный им зал приходят дети, которые открывают для себя мир спорта, закаляют тело и дух. Здесь продолжают воспитывать чемпионов.Александр Мымриков с большим уважением относиться ко всем видам спорта и единоборств. Не важно, будь это бокс, муэй-тай, тхэквондо или смешанные стили. «», – подчеркивает он.Поэтому остается пожелать настоящему бойцу, наставнику и популяризатору спорта, а также всем его единомышленникам новых успехов в их нужном и благородном деле. Ведь те традиции и основы, которые были заложены ими много лет назад, и сегодня продолжают оставаться одними из краеугольных камней, на которых держится спортивная жизнь Никополя.