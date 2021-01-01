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Мнение Никопольчан: Летний отдых для детей - как лучше, удобнее и безопаснее (фото, видео)

Жаркое время лета ставит перед нами немало вопросов, одним из которых является тема детского отдыха. Не секрет, что во время каникул многим родителями приходиться задумываться о том, как организовать  досуг для своих детей. Также важно, чтобы они за это время смогли оздоровиться и отдохнуть.

Мы решили узнать у жителей города их мнение о том, как лучше, удобнее и безопаснее организовывать летний отдых для самых маленьких никопольчан.

Комфортно ли отдыхать с детьми в скверах, парках и городском пляже? Насколько люди довольны детскими площадками? Какой локации не хватает городу для детского отдыха? На море или у бабушки? Эти и другие вопросы мы задали жителям нашего города.
Более подробно смотрите в нашем сюжете.

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