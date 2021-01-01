Мнение Никопольчан: Летний отдых для детей - как лучше, удобнее и безопаснее (фото, видео)

Жаркое время лета ставит перед нами немало вопросов, одним из которых является тема детского отдыха. Не секрет, что во время каникул многим родителями приходиться задумываться о том, как организовать досуг для своих детей. Также важно, чтобы они за это время смогли оздоровиться и отдохнуть.Мы решили узнать у жителей города их мнение о том, как лучше, удобнее и безопаснее организовывать летний отдых для самых маленьких никопольчан.Комфортно ли отдыхать с детьми в скверах, парках и городском пляже? Насколько люди довольны детскими площадками? Какой локации не хватает городу для детского отдыха? На море или у бабушки? Эти и другие вопросы мы задали жителям нашего города.Более подробно смотрите в нашем сюжете.