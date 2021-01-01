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В области отметили прогресс развития волейбола в Никополе

11 июня в помещении Днепропетровского областного совета состоялось заседание президиума общественной организации «Федерация волейбола Днепропетровской области». Участие в этом мероприятии приняли и представители спортивной общественности Никополя.

Участники встречи обсудили различные вопросы, касающиеся развития волейбола в области. При этом председатель Федерации Днепропетровской области Мария Александрова отметила, что Никополь показывает стабильное развитие данного вида спорта в течение последних пяти лет. 

Характерный пример – за эти годы количество детей в отделении волейбола ДЮСШ увеличилось почти вдвое. Высокий уровень никопольчане показывают и во время различных турниров и соревнований. В частности, волейбольные команды юношей и девушек города становились победителями и призерами чемпионатов области.

Еще одним красноречивым фактом, подтверждающим высокий рейтинг Никополя в украинском волейболе, является то, что волейбольный клуб «Никополь» стал  победителем Чемпионата Украины среди команд 1-й лиги. 

По материалам «Федерация волейбола Никополь»

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