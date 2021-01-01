ВСЕ НОВОСТИ:

Для Никополя хотят закупить 230 новых урн

Информация об этом опубликована на портале электронных закупок «prozorro». Заказчиком выступило Управление благоустройства, инфраструктуры и коммунального хозяйства Никопольского городского совета.

Согласно условиям торгов, победитель должен поставить 230 бетонных урн, имеющих следующие характеристики: высота 50 см, внешний диаметр 42 см, внутренний – 30 см, вес 60-70т кг. Урна должна быть изготовлена из фибробетона по технологии с использованием цемента марки не мене чем 500.

Базовая стоимость партии 100 тысяч гривен. В каких районах Никополя будут установлены новые урны пока неизвестно, но в любом случае хочется надеяться, что их появление будет делать город более чистым и уютным.

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.