Для Никополя хотят закупить 230 новых урн

Информация об этом опубликована на портале электронных закупок «prozorro». Заказчиком выступило Управление благоустройства, инфраструктуры и коммунального хозяйства Никопольского городского совета.Согласно условиям торгов, победитель должен поставить 230 бетонных урн, имеющих следующие характеристики: высота 50 см, внешний диаметр 42 см, внутренний – 30 см, вес 60-70т кг. Урна должна быть изготовлена из фибробетона по технологии с использованием цемента марки не мене чем 500.Базовая стоимость партии 100 тысяч гривен. В каких районах Никополя будут установлены новые урны пока неизвестно, но в любом случае хочется надеяться, что их появление будет делать город более чистым и уютным.