Помним павших и помогаем живым. Какие организации оказывают помощь и поддержку ветеранам АТО/ООС Никополя

Уже 7 лет в Украине идет война. Практически каждый город страны заплатил в ней свою горькую цену. Через пламя боевых действий на Донбассе прошли свыше тысячи жителей Никополя, более тридцати из них погибли, многие получили ранения и травмы.Естественно, что после возвращения с зоны боевых действий каждый ветеран сталкивается с теми или иными проблемами, которые не всегда можно решить самостоятельно. Психологическая реабилитация, оздоровление, получение льгот, правильное оформление тех или иных документов и многое другое – все эти вопросы имеют важное социальное значение.В этой публикации мы решили рассказать, какие службы и общественные организации оказывают поддержку этой категории никопольчан. На каких направлениях они сосредотачивают свою деятельность, как и кому готовы помогать.Это основной координационный орган, куда всегда могут обратиться абсолютно все ветераны АТО/ООС, где им оказывают помощь и поддержку в решении широкого круга вопросов.Центр работает на основе всех необходимых нормативно-правовых документов и входит в состав Управления гуманитарной политики Никопольсокого городского совета. Он расположен по адресу ул. Шевченко 237. Работает с понедельника по пятницу, при этом в понедельник происходит обязательный прием граждан.По словам руководителя центра Марины КОНАРОВОЙ по состоянию на 1 марта этого года в реестре находилось 1037 участников боевых действий на востоке Украины. При этом количество ветеранов боевых действий на Донбассе все время увеличивается. Ведь война продолжается, никопольчане так или иначе продолжают участвовать в боевых действиях, подписывают контракты с ВСУ и попадают на Донбасс.», - пояснює Марина Конарова.В рамках работы в направлении психологической реабилитации в Центре также могут помочь получить путевку в специализированный санаторий. Марина Вячеславовна описывает следующий алгоритм данного действия:».Помогают здесь и в вопросе получение путевок на санаторно-курортное оздоровление. Алгоритм действий точно такой же, только к пакету вышеперечисленных документов прилагается справка от семейного врача с указанием профиля заболевания. Например, в 2020 году таким образом получили бесплатные путевки на прохождение санаторно-курортного лечения 66 участников АТО.В 2020 году, в рамках грантовой программы «МОМ», в Центре было разработано методическое пособие «Довідник для учасників АТО/ООС в місті Нікополь» в котором указаны телефоны и контакты организаций, куда могут обратиться ветераны, перечислены основные льготы и права, которые им положены. Это важное пособие, которое написано простым и понятным языком.Еще одним серьезным направлением работы является помощь в получении образования и новых профессиональных навыков.Центр помощи участникам АТО тесно сотрудничает с Никопольской автошколой. Благодаря этому бывшие военнослужащие могут бесплатно получить права водителя категорий B, C, С-E и D. Только в 2019 году такой возможностью воспользовались сразу 23 демобилизованных ветерана АТО/ООС.Кроме того, сегодня они могут бесплатно получить образование на базе техникума Никопольской металлургической академии.Ранее с помощью грантовых организаций бывшие военнослужащие АТО также проходили курсы в сфере IT-технологий, получали стартовый капитал на организацию собственного бизнеса.Здесь идет постоянная работа с семьями погибших, которым помогают с оформлением документов и многими другими вопросами. Плюсом является и то, что в центре есть контакты с волонтерскими организациями и активными волонтерами города.В некотором смысле «Центр помощи участникам АТО и членам их семей» является главным координационным органом, который способен предоставить ветерану всю необходимую информацию, оказать консультацию и обрисовать требуемый порядок действий.Поэтому не удивительно, что сюда постоянно приходят люди. Например, в 2019 году в Центр с различными вопросами обратилось 632 человека. В 2020 из-за коронавирусных ограничений цифра была несколько меньше, но все равно за прошлый год здесь официально приняли 403 человека.Марина Конарова отмечает, что они открыты для сотрудничества со всеми общественными организациями ветеранов АТО/ООС, которые существуют в Никополе.Мы связались с представителями наиболее активных из них, чтобы узнать основную информацию об их деятельности, правилах приема членов и главных направлениях работы.Общественные организации ветеранов АТО/ООС НикополяОснована 17.10.2016 года.По словам ее руководителя Владимира Федорова, союз создавался для координации работы всех общественных организаций, представляющих интересы участников АТО/ООС которые были на тот момент в Никополе.Согласно Статуту стать членом ГС «АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НІКОПОЛЬЩИНИ» могут только юридические лица, то есть официально зарегистрированные организации. На данный момент в составе ассоциации действует 5 организаций, представляющих интересы участников АТО и членов их семей. Каждая из них работает в своем направлении, согласно поставленных целей и задач.Создана 30.05.2017.По словам ее представителя Людмилы Асмоловой, в организации поддерживают не только семьи погибших, но также оказывают помощь ветеранам АТО и действующим военнослужащим. В частности, нашим солдатам отправляют посылки, помогают с приобретением запчастей и других нужных на фронте ресурсов.Важным направлением работы является сохранение памяти о погибших бойцах. Например, в прошлом году организация приняла участие в проведении фестиваля «Песни рожденные в АТО». Уделяется внимание и психологической реабилитации бывших военнослужащих. Стать членом организации может любой человек, который поддерживает Статут и разделяет ее ценности.Зарегистрирована 10.06.2015.Как отмечают представитель организации Алексей Савченко, ее деятельность сосредоточена на волонтерской работе и поддержки действующих участников боевых действий. В частности, это сбор и отправка помощи на передовую украинским бойцам, которые защищают нашу страну.Зарегистрирована 09.08.2019 года.По словам председателя Владимира Гуливца, акцент в ее работе делается на помощи ветеранам, детям военнослужащих и членам их семей. В частности, благодаря контактам с Никопольским районным советом организация способствует выделению материальной помощи для этой категории людей.Также через городскую детскую больницу они помогают решать вопросы лечения детей военнослужащих АТО. Сотрудничают также с центром реабилитации 4-й городской больницы.В 2019-м году организация способствовала внесению изменений в положение, которое помогло получить льготы родителям тех погибших на войне никопольчан, которые не имели статуса участников боевых действий.Владимир Гуливец добавляет, что членам организации способствуют в трудоустройстве на трубный завод «Интерпайп» или «Сентравис», а также охранные структуры.В целом, здесь готовы оказывать помощь и поддержку любому обратившемуся представителю движения АТО. Вопрос официального членства решается коллегиально с учетом репутации и личностных качеств кандидата.Создана 03.07.2015.По словам представителя организации Игоря Кабанова, на ее работу серьезно повлияли коронавирусные ограничения, поэтому на данный момент деятельность ГО связана исключительно с оказанием помощи действующим членам. У нее есть своя группа в «Вайбере». Среди успехов можно отметить способствование решению при оформлении льгот. Благодаря личным контактам недавно удалось оказать помощь одному из ветеранов АТО в трудоустройстве.Создана 20.11.2020.Как рассказала ее представитель Марина Ковалева, деятельность объединения акцентируется на помощи детям погибших военнослужащих. Это оздоровление, помощь в медицинских обследованиях, защита их прав, помощь в поступлении в учебные заведения и другое. Всего в Никополе насчитывается 28 детей погибших военнослужащих, в том числе 15 возрастом до 18 лет.Отметим, что организация также опекает детей, которые проживают в других городах. При этом Марина Ковалева добавляет, что здесь готовы оказывать поддержку всем детям участников АТО. «Если нужна будет помощь в решении медицинских вопросов, консультациях, то у нас уже накоплены необходимые контакты, опыт и мы готовы помогать», – отмечает она.Создана 10.07.2015.По словам ее представителя Елены Панкратенковой организация объединяет как участников АТО, так и волонтеров, которые помогают армии еще с 2014 года. Вступить в нее может каждый, например, среди ее членов есть ветераны АТО из Марганца.Основными направлениями работы является психологическая помощь, в организации есть профессиональный психолог, который помогает ветеранам выйти из тяжелых состояний, В случае необходимости он готов работать и с родственниками бойцов. Также предоставляется юридическая помощь, которую оказывают два профессиональных юриста.Параллельно есть возможность организации санаторно-курортного лечения, благодаря контактам с небезразличными людьми, которые готовы принимать наших ребят в санаторно-курортных регионах. Сотрудничают с различными организациями и бюро.Создана в феврале 2021 года.Как отмечает ее представитель Андрей Перепадя, названа в честь батальона «Патриот. Основная цель организации возвращение к жизни тех людей, которые пришли с войны, их социальная адаптация.Обратиться к ним может любой ветеран АТО. Никаких ограничений или предпочтений нет. По словам Андрея, помощь людям оказывается самая разная. Пытаются по возможности решать проблему за счет собственных контактов, коммуникации и тд. В организации оказываем помощь и поддержку родителям и родственникам погибших ребят.Требование к желающим стать членом организаци просты - порядочность и желание работать для общего блага.Создана в 2016 году.Объединяет ветеранов АТО работающих на Никопольском заводе ферросплавов. Как подчеркивает ее председатель Сергей Сиренко, является сугубо добровольным объединением. Ее членами могут быть только работники предприятия, при этом здесь не препятствуют тому, чтобы работники завода состояли и в других организациях ветеранов АТО.По словам Сергея Сиренко за счет контактов с администрацией и профсоюзом предприятия они решают различные социальные вопросы, в том числе такие, как бесплатные путевки от завода, путевки в детский лагерь и другие.Як зазначає її голова Іван Сазонов, з самого початку була створена на основі ветеранів 17-ї танкової бригади. Потім до неї приєдналися представники 40-го батальйону і частини воїнів-афганців. Але сьогодні в організацію приймають ветеранів з різних бригад і частин.При цьому вимоги до кандидатів досить суворі. Дійсним членом організації можуть бути лише люди, які брали безпосередню участь у бойових діях, мають документ, що підтверджує цей факт. При цьому кандидата повинен представити дійсний член ГО. Обов'язковою вимогою є плата внесків за винятком тих випадків, які прописані Статутом, а також згода з усіма вимогами цього документа.Всі члени об'єднання мають номерні посвідчення затвердженого зразка. Сфера діяльності спілки досить широка. Наприклад, допомога сім'ям загиблих, які увійшли до організації. Фінансова допомога проводиться виключно за рахунок власних коштів. Тут намагаються залучати ветеранів АТО / ООС до уроків виховання і патріотичної роботи з молоддю, організовують поширення тематичної літератури.Іван Сазонов зазначає, що організація займалася і займається питанням забезпечення земельними ділянками сімей загиблих учасників АТО. Завдяки її зусиллям на сьогоднішній день близько 23 представників сімей загиблих отримали право на виділені земельні ділянки. Крім того, тут користуються можливістю організувати безкоштовне оздоровлення в госпіталі ветеранів війни. Багато членів організації вже скористалися такою можливістю.Заснована в 2014 році.Організація НВР" Правий сектор " - Українська військово політична сила . Обєднує у своїй структурі три сегменти , Добровольчий Український Корпус "Правий сектор " . Політичну партію " Правий сектор ", Організацію "Права молодь . В Нікополі функціонує як 14-та резервна сотня Добровольчого Українського Корпусу , яка займається військовою та волонтерською діяльністю.Штаб знаходиться в місті Кривий Ріг за адресою вул. Лермонтова 60 . Вступити до лав можна через проходження військової служби у Добровольчому батальйоні " Правий сектор ".Как мы видим, в Никополе достаточно большое представительство общественных организаций и служб, которые занимались и занимались поддержкой участников АТО и членов их семей. Кто-то скажет, что такое разнообразие это хорошо. Кто-то наоборот возразит, мол «у семи нянек одно дите без глаза» и это распыляет усилия ветеранского актива.Одни организации более активны и многочисленны, охватывают большой спектр вопросов, а другие сосредотачивают свою деятельность на более узком направлении. Несомненно, позитивным фактом является функционирование единого Центра помощи участникам АТО и членов их семей, который поддерживает контакты со всеми организациями и активно с ними сотрудничает. В любом случае ветеранам АТО есть куда обратиться за помощью и это, естественно, очень хорошо.Хочется надеяться, что ветеранское движение Никополя имеет потенциал для своего развития. В конце-концов, все организации и структуры должна объединять единая цель и задачи. Нужно помнить павших и помогать живым. И тогда все и всегда будет получаться.