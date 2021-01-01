Слава Україні!





В Нікополі 14 червня 2021 року о 18.00 годині біля меморіалу «Захисник України» відбудеться захід присвячений вшануванню пам'яті десантників, що загинули в результаті обстрілу літака ІЛ-76.Шановні нікопольці! 14 червня вся Україна вшановує пам`ять військовослужбовців та членів екіпажу, що загинули у 2014 році в літаку ІЛ–76 над Луганським аеропортом.14 червня 2014 року приблизно о першій годині ночі, терористами так званої ЛНР за підтримки військових Російської Федерації, за допомогою ПЗРК "Игла" російського виробництва був збитий український літак ІЛ-76.В небі над Луганськом загинуло 40 десантників 25-ої окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та дев’ять членів екіпажу.Загибель 49-ти військових, що перебували на борту збитого літака, стала найбільшою, з початку антитерористичної операції, і найбільшою одночасною втратою збройних сил України, за період її незалежності.Серед загиблих героїв-десантників було троє нікопольців:- Рядовий Кулібаба Руслан Миколайович- Ст. солдат Кузнецов Антон Олександрович- Рядовий Москаленко Сергій Олександрович.Передчасна смерть вирвала з життя цих молодих людей, які в складний для держави час виконували завдання по захисту України, її незалежності та територіальної цілісності.Сержант Кулібаба Руслан Миколайович -десантник з досвідом роботи у правоохоронних структурах .17 березня 2014 року він був викликаний для проходження військових зборів. Після оголошення мобілізації у зв’язку з проведенням антитерористичної операції добровольцем одним з перших вступив до складу 25-ої окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.Солдат Москаленко Сергій Олександрович виріс у багатодітній сім’ї феросплавників, працював у приватному акціонерному товаристві «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН».По мобілізації 25 березня 2014 р. був зачислений до складу 25-ої окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади на посаду номера розрахунку самохідної зброї «Нона».Ст. солдат Кузнєцов Антон Олександрович народився у сім’ї металургів.З самого дитинства він мріяв стати військовим. Тому, пройшовши ротацію, знову повернувся до 25 окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади, щоб й надалі у складі тактичних груп приймати участь у активних діях по захисту цілісності України.Всіх цих воїнів об’єднує не лише те, що вони служили у одній військовій частині, а й те, що з життя вони пішли разом, в один час, виконуючи свій священний обов’язок.В цей день, але з роком пізніше, в бою за Мар'їнку загинув нікополець старшина Дмитро Куликов.12 червня 2015 року при виконанні військового обов’язку в ДТП загинув солдат Олег Таран.13 червня 2017 р. внаслідок артилерійського обстрілу взводного опорного пункту, заводячи своїх побратимів в укриттяі врятувавши життя 19-річному бійцю загинув старший солдат, командир відділення — командир бойової машини 43-го окремого мотопіхотного батальйону «Патріот» 53-ї окремої механізованої бригади Микола Гайдук.У червні Нікополь втратив шістьох своїх героїв...Місцева влада та всі жителі Нікополя висловлюють співчуття родинам загиблих воїнів та пам’ятають про їх подвиг.Герої не вмирають! Вони навіки залишаються жити в душах нашого народу!Найдорожче у людини — це життя. Воно дається їй один раз, і прожити його треба так, щоб не було нестерпно боляче за згаяний час, коли ти міг би щось зробити для своєї країни, Батьківщини, родини.Це життєве правило наші хлопці-герої виконали до кінця.Свою душу й тіло, життя вони віддали боротьбі за суверенність нашої держави, за її незалежність і цілісність.Імена цих героїв золотими літерами навіки будуть вписані у історію не тільки нашого міста та краю, а й усієї Української держави.Дякуємо всім тим, хто захищає наш народ, нашу Державу!Так вже розпорядилася історія і Господь Бог, що ми з вами стали не просто свідками, а творцями і учасниками боротьби за незалежність України.Просимо всіх не байдужих, патріотів долучатися до проведення заходу.