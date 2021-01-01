В Нікополі 14 червня 2021 року о 18.00 годині біля меморіалу «Захисник України» відбудеться захід присвячений вшануванню пам'яті десантників, що загинули в результаті обстрілу літака ІЛ-76.
Шановні нікопольці! 14 червня вся Україна вшановує пам`ять військовослужбовців та членів екіпажу, що загинули у 2014 році в літаку ІЛ–76 над Луганським аеропортом.
14 червня 2014 року приблизно о першій годині ночі, терористами так званої ЛНР за підтримки військових Російської Федерації, за допомогою ПЗРК "Игла" російського виробництва був збитий український літак ІЛ-76.
В небі над Луганськом загинуло 40 десантників 25-ої окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та дев’ять членів екіпажу.
Загибель 49-ти військових, що перебували на борту збитого літака, стала найбільшою, з початку антитерористичної операції, і найбільшою одночасною втратою збройних сил України, за період її незалежності.
Серед загиблих героїв-десантників було троє нікопольців:
- Рядовий Кулібаба Руслан Миколайович
- Ст. солдат Кузнецов Антон Олександрович
- Рядовий Москаленко Сергій Олександрович.
Передчасна смерть вирвала з життя цих молодих людей, які в складний для держави час виконували завдання по захисту України, її незалежності та територіальної цілісності.
Сержант Кулібаба Руслан Миколайович -десантник з досвідом роботи у правоохоронних структурах .
17 березня 2014 року він був викликаний для проходження військових зборів. Після оголошення мобілізації у зв’язку з проведенням антитерористичної операції добровольцем одним з перших вступив до складу 25-ої окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.
Солдат Москаленко Сергій Олександрович виріс у багатодітній сім’ї феросплавників, працював у приватному акціонерному товаристві «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН».
По мобілізації 25 березня 2014 р. був зачислений до складу 25-ої окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади на посаду номера розрахунку самохідної зброї «Нона».
Ст. солдат Кузнєцов Антон Олександрович народився у сім’ї металургів.
З самого дитинства він мріяв стати військовим. Тому, пройшовши ротацію, знову повернувся до 25 окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади, щоб й надалі у складі тактичних груп приймати участь у активних діях по захисту цілісності України.
Всіх цих воїнів об’єднує не лише те, що вони служили у одній військовій частині, а й те, що з життя вони пішли разом, в один час, виконуючи свій священний обов’язок.
В цей день, але з роком пізніше, в бою за Мар'їнку загинув нікополець старшина Дмитро Куликов.
12 червня 2015 року при виконанні військового обов’язку в ДТП загинув солдат Олег Таран.
13 червня 2017 р. внаслідок артилерійського обстрілу взводного опорного пункту, заводячи своїх побратимів в укриття
і врятувавши життя 19-річному бійцю загинув старший солдат, командир відділення — командир бойової машини 43-го окремого мотопіхотного батальйону «Патріот» 53-ї окремої механізованої бригади Микола Гайдук.
У червні Нікополь втратив шістьох своїх героїв...
Місцева влада та всі жителі Нікополя висловлюють співчуття родинам загиблих воїнів та пам’ятають про їх подвиг.
Герої не вмирають! Вони навіки залишаються жити в душах нашого народу!
Найдорожче у людини — це життя. Воно дається їй один раз, і прожити його треба так, щоб не було нестерпно боляче за згаяний час, коли ти міг би щось зробити для своєї країни, Батьківщини, родини.
Це життєве правило наші хлопці-герої виконали до кінця.
Свою душу й тіло, життя вони віддали боротьбі за суверенність нашої держави, за її незалежність і цілісність.
Імена цих героїв золотими літерами навіки будуть вписані у історію не тільки нашого міста та краю, а й усієї Української держави.
Дякуємо всім тим, хто захищає наш народ, нашу Державу!
Так вже розпорядилася історія і Господь Бог, що ми з вами стали не просто свідками, а творцями і учасниками боротьби за незалежність України.
Просимо всіх не байдужих, патріотів долучатися до проведення заходу.
Слава Україні!