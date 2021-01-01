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В Нікополі 14 червня 2021 року о 18.00 годині біля меморіалу «Захисник України» відбудеться захід присвячений вшануванню пам'яті десантників, що загинули в результаті обстрілу літака ІЛ-76


В Нікополі 14 червня 2021 року о 18.00 годині біля меморіалу «Захисник України»  відбудеться захід  присвячений вшануванню пам'яті десантників, що загинули в результаті обстрілу літака ІЛ-76. 

    Шановні нікопольці! 14 червня вся Україна вшановує пам`ять військовослужбовців та членів екіпажу, що загинули у 2014 році в літаку ІЛ–76 над Луганським аеропортом.

     14 червня 2014 року приблизно о першій годині ночі, терористами так званої ЛНР за підтримки військових Російської Федерації, за допомогою ПЗРК "Игла" російського виробництва був збитий український літак ІЛ-76.
     В небі над Луганськом загинуло 40 десантників 25-ої окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та дев’ять членів екіпажу. 
     Загибель 49-ти військових, що перебували на борту збитого літака, стала найбільшою, з початку антитерористичної операції, і найбільшою одночасною втратою збройних сил України, за період її незалежності.
Серед загиблих героїв-десантників було троє нікопольців:
- Рядовий Кулібаба Руслан Миколайович
- Ст. солдат Кузнецов Антон Олександрович
- Рядовий Москаленко Сергій Олександрович.
Передчасна смерть вирвала з життя цих молодих людей, які в складний для держави час виконували завдання по захисту України, її незалежності та територіальної цілісності. 
   Сержант Кулібаба Руслан Миколайович -десантник з досвідом роботи у правоохоронних структурах .      
 17 березня 2014 року він був  викликаний для проходження військових зборів. Після оголошення  мобілізації у зв’язку з проведенням антитерористичної операції добровольцем одним з перших вступив до складу 25-ої окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.                    
     Солдат Москаленко Сергій Олександрович виріс у багатодітній сім’ї  феросплавників, працював у приватному акціонерному товаристві  «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН». 
  По мобілізації 25 березня 2014 р. був зачислений до складу 25-ої окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади на посаду номера розрахунку  самохідної зброї «Нона». 
     Ст. солдат Кузнєцов Антон Олександрович народився у сім’ї металургів. 
     З самого  дитинства він мріяв стати військовим. Тому, пройшовши ротацію, знову повернувся до 25 окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади, щоб й надалі у складі тактичних груп приймати участь у активних діях по захисту цілісності України.
   Всіх цих воїнів об’єднує не лише те, що вони служили у одній військовій частині, а й те, що з життя вони пішли разом, в один час, виконуючи свій священний обов’язок. 
В цей день, але з роком пізніше, в бою за Мар'їнку загинув нікополець старшина Дмитро Куликов. 
12 червня 2015 року при виконанні військового обов’язку в ДТП загинув солдат Олег Таран.
13 червня 2017 р. внаслідок артилерійського обстрілу взводного опорного пункту, заводячи своїх побратимів в укриття
і врятувавши життя 19-річному бійцю  загинув старший солдат, командир відділення — командир бойової машини 43-го окремого мотопіхотного батальйону «Патріот»  53-ї окремої механізованої бригади  Микола Гайдук. 
У червні Нікополь втратив шістьох  своїх героїв... 
    Місцева влада та всі жителі Нікополя висловлюють співчуття родинам загиблих воїнів та пам’ятають про їх подвиг. 
Герої не вмирають! Вони навіки залишаються жити в душах нашого народу!
  Найдорожче у людини — це життя. Воно дається їй один раз, і прожити його треба так, щоб не було нестерпно боляче за згаяний час, коли ти міг би щось зробити для своєї країни, Батьківщини, родини.
    Це життєве правило наші хлопці-герої виконали до кінця. 
    Свою душу й тіло, життя вони віддали  боротьбі за суверенність нашої держави, за її незалежність і цілісність.
     Імена цих героїв золотими літерами навіки будуть вписані у історію не тільки нашого міста та  краю, а й усієї Української держави. 
    Дякуємо всім тим, хто захищає наш народ, нашу Державу! 
     Так вже розпорядилася історія і Господь Бог, що ми з вами стали не просто свідками, а творцями і учасниками боротьби за незалежність України. 
   Просимо всіх не байдужих, патріотів долучатися до проведення заходу. 

Слава Україні! 

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