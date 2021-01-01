Їх імена назавжди в нашій пам’яті. Урочисто відкрито пам’ятну дошку Олегу Тарану

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"Центр допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей" Нікопольської міськради

Загиблі герої завжди є прикладом мужності та самопожертви. За роки війни Нікополь втратив понад 30 своїх синів, які віддали життя за свободу українського народу і територіальну цілісність держави.Серед цього скорботного списку є і Олег Миколайович ТАРАН.Звичайний нікопольчанин народився у 1974 році, закінчив Нікопольський коледж Дніпропетровського державного аграрно–економічного університету. Працював на Нікопольському заводі феросплавів. Мирне життя обірвала неоголошена війна. Олег Таран був одним з тих, хто став на захист рідної землі, аби зберегти мирне небо над головами своїх земляків.Будучи водієм 72-ї механізованої бригади, він чесно виконував свій солдатський обов’язок. Але війна неможлива без втрат. На жаль, під час служби у лавах збройних сил Олег Миколайович загинув у страшному ДТП. 17 лютого 2016 року його було нагороджено відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» (посмертно).А сьогодні, 11-го червня на фасаді будівлі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрно–економічного університету відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки з портретом героя. У заході прийняли участь представники коледжу, громадських організацій ветеранів АТО-ООС, міськвиконкому, Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців, духовенства та просто небайдужі нікопольчани.Директор коледжу Олексій Череп у своєму виступі наголосив, що заклад пишається своїм випускником. Він подякував батькам, які виховали такого патріота. «Наші студенти будуть пам’ятати Олега як мужню людину і справжнього воїна», – підкреслив Олексій Череп. Додамо, що рішенням Нікопольської міської ради Олегу Миколайовичу Тарану присвоєно звання «Почесний громадянин міста Нікополя» (посмертно).Право урочисто відкрити пам’ятну дошку було надано батькові героя Миколі Яковичу. Учасники зустрічі вшанували пам'ять загиблих земляків хвилиною мовчання та покладанням квітів. Освятив меморіальну дошку військовий капелан ієромонах Меркурій Скороход. «Помолимося і попросимо, щоб Господь подарував нашим героям небесні чертоги там, оскільки пекло на землі вони вже бачили», – зазначив священнослужитель.Батько загиблого воїна не приховував своїх емоцій. «Хочу подякувати усім, хто допоміг встановити цю дошку. Для мене було дуже важливо, аби вона з’явилася саме у цьому коледжі. Щоб портрет мого сина був прикладом для молоді, яка тут навчається», – зізнався Микола Якович.