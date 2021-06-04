Увага! Урочисте відкриття меморіальної дошки загиблому учаснику АТО

"Центр допомоги учасникам АТО / ООС та членам їх сімей" Нікопольської міськради

Увага! В п'ятницю, 11.06.2021 року о 14.00 год. на будівлі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою: м. Нікополь, вул. Патріотів України, буд. 167 відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки загиблому учаснику АТО Тарану Олегу Миколайовичу.