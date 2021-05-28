Войнов Сергей: Человек, стрелявший из окна по прохожим в Киеве - сумасшедший. Ему не избежать уголовной ответственности

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Полицейские задержали киевлянина, который с окна квартиры стрелял по прохожим из пистолета, обошлось без пострадавших.Об инциденте полицейским сообщили соседи, которые услышали выстрелы из квартиры по улице Васильковской."Такого рода действия не допустимы в 21 веке в правовом государстве. Надо еще установить, как оружие попало к данному человеку, провести экспертизу на вменяемость" - прокомментировал данную ситуацию Сергей Войнов.Приехавшие на место правоохранители решили демонтировать дверь помещения. После чего они увидели, что владелец квартиры успел забаррикадироваться мебелью, при этом угрожал самоубийством, из-за чего пришлось начать переговоры. В результате удалось прекратить действия жителя Голосеевского района 1991 года рождения.Мужчину задержали, а с места происшествия следователи изъяли предметы, похожие на пистолет и гильзы, которые направили на экспертизу.Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство". Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания меры пресечения. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.Сергей Войнов: "Если не проводить разъяснительные работы с гражданами, то в ближайшее время мы получим волну беспорядков на улицах наших городов. Оружие - это не игрушка, с ней надо правильно обращаться и применять только при крайней необходимости"