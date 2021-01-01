Ігумен Меркурій Скороход: "Іконостас це вікно у небо"

У ці світлі пасхальні дні до храму св. прав. Петра Калнишевського завітав наш меценат та благоукраситель святої обителі Maksym Zhovnin
Стараннями Максима Володимировича родиною Жовніних в нашому новому дерев'яному храмі незабаром постане чарівний резьбляний іконостас висотою у чотири метри, виготовлений в старовинному стилі козацького барокко.
Як говорять святі отці: іконостас – це вікно в небо. На ньому зображується сонм святих, які блаженствують в райських обителях і возносять за нас грішних свої молитви перед Богом. Між віруючими і святими, зображеними на іконостасі, встановлюється живий зв’язок взаємного спілкування, який є зв’язком небесної і земної церкви.
Від імені віруючих нашого храму висловлюємо щиру подяку нашим меценатам і благодійникам, оскільки вони взяли на себе частину наших турбот, вони поділилися теплом своєї душі, щедрістю серця. Ваше благородство і безкорисливість є ознакою доброти ваших сердець. Адже «Людина починається з добра і добром освячується».
Джерело: Ігумен Меркурій Скороход