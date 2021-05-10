Молитвою згадали наших сучасних Героїв, похованих на Алеї Почесних Поховань в Нікополі (відео)

Згадуючи спочилих, серед яких безліч воїнів, які віддали свої життя за волю і гідне життя своїх сучасників і нащадків, шануючи матерів, серед яких багато хто не дочекався своїх дітей з поля бою.Молитвою згадали наших сучасних Героїв, похованих на Алеї Почесних Поховань в Нікополі, де знаходиться меморіал пам'яті загиблих бійців АТО. Щоб, поза межами будь-яких формальних рамок і програм офіційного заходу, особисто із вдячністю помолитися за упокій їхніх душ разом з рідними і близькими.За кожного поіменно, хто лежить у могилах на території меморіалу. Щоб, окропити святою водою їхні могили, привітати кожного з них життєствердними словами: «Христос Воскрес!» Разом з тими, хто в ту годину вирішив також долучитися до цих відвідин чи просто був на тому місці біля могил і теж хотів разом помолитися.Адже наші світлі воїни, полеглі в ці роки на війні з російськими агресорами, у борні з черговою напастю під виглядом поганської людиновбивчої ідеології «рускава міра», якою ці темні сили намагаються нас уярмити мороком поневолення, вже не зможуть прийти до наших храмів, як робили це колись, і радісно вітатися з нами великоднім вітанням. Вони вже проявили найвищу любов і віддали за нас свої життя, щоб ми могли святкувати наші свята під мирним небом у вільній країні. Щоб могли нині із вдячністю прийти до них зі словами «Христос Воскрес!»