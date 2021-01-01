Мирного неба та добробуту нашій Україні! З Днем Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні !!!

8 та 9 травня ми відзначаємо День пам’яті та примирення і День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні! Ця перемога дісталася занадто дорогою ціною – ціною мільйонів життів наших співвітчизників.Багато років віддаляють нас від тих подій, але ми пам’ятаємо і завжди будемо пам’ятати неоціненний подвиг ветеранів Другої світової війни – як приклад патріотизму, мужності та справжньої любові до рідної землі.Низький уклін, вічна пам'ять і слава визволителям. Дякую Вам, дорогі ветерани, за те, що сьогодні Нікополь живе, працює і розвивається.Від щирого серця бажаю кожному ветеранові здоров'я та довголіття. Нехай у ваших домівках завжди панують мир і спокій, щастя й благополуччя.Мирного неба та добробуту нашій Україні!