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Увага! На "Алеї Почесних поховань участників АТО" відбудеться вшанування пам'яті наших загиблих Героїв


Увага! У понеділок, 10 травня о 12 годині, на "Алеї Почесних поховань участників АТО" відбудеться вшанування пам'яті наших загиблих Героїв

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