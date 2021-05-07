Увага! На "Алеї Почесних поховань участників АТО" відбудеться вшанування пам'яті наших загиблих Героїв



Увага! У понеділок, 10 травня о 12 годині, на "Алеї Почесних поховань участників АТО" відбудеться вшанування пам'яті наших загиблих Героїв



Джерело: "Центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей" Нікопольської міськради

Увага! У понеділок, 10 травня о 12 годині, на "Алеї Почесних поховань участників АТО" відбудеться вшанування пам'яті наших загиблих Героїв

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