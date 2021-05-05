Олександр Саюк: Друга частина прес-конференції. У цій частині були озвучені питання:



У цій частині були озвучені питання:

🔸 Щодо затвердження міською радою кредитування міськводоканалу.

🔸 З приводу конфлікту щодо торгівлі на тротуарі по вулиці Усова.

🔸 З приводу ремонту доріг міста.

У цій частині були озвучені питання:🔸 Щодо затвердження міською радою кредитування міськводоканалу.🔸 З приводу конфлікту щодо торгівлі на тротуарі по вулиці Усова.🔸 З приводу ремонту доріг міста.

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