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Олександр Саюк: Друга частина прес-конференції. У цій частині були озвучені питання:


У цій частині були озвучені питання:
🔸 Щодо затвердження міською радою кредитування міськводоканалу.
🔸 З приводу конфлікту щодо торгівлі на тротуарі по вулиці Усова.
🔸 З приводу ремонту доріг міста.

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