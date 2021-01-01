Олександр Саюк сьогодні після сесії на прес-конференції відповів журналістам на питання, що турбують жителів Нікополя

Серед них:🔹 Постанова Верховної Ради про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для жителів, які проживають у 30 км зонах спостереження АЕС.🔹 Про затвердження порядку пільгового перевезення учнів на міських маршрутах.🔹 Про критику міської влади у соцмережах та участі ботів у цьому процесі.