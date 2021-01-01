Олександр Саюк сьогодні після сесії на прес-конференції відповів журналістам на питання, що турбують жителів Нікополя
Серед них: 🔹 Постанова Верховної Ради про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для жителів, які проживають у 30 км зонах спостереження АЕС. 🔹 Про затвердження порядку пільгового перевезення учнів на міських маршрутах. 🔹 Про критику міської влади у соцмережах та участі ботів у цьому процесі.
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