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Нам то за что такое наказание??? Надеюсь следующий нардеп будет Никопольчанин (видео)


Кто есть кто? Кто за кого и почему? А нам то за что такое наказание??? Надеюсь следующий нардеп будет Никопольчанин

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Сегодня, 01:11
Всему виной Шипко. Этот(тоже не никопольчанин) РЫГовский деятель так достал всех что как и в случае с Порошенко народ предпочел заменить его кем угодно. Вот назло и выбрали Германа, даже не зная кто это.
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