У Лазареву суботу, 24 квітня о 12:00, відбудеться освячення хрестів на куполи храму св. прав. Петра Калнишевського



Освячення буде звершувати з благословення Керуючого Дніпровською єпархією Високопеосвященнійшого Владики Симеона собор духовенства. Ігумен Меркурій Скороход Освячення буде звершувати з благословення Керуючого Дніпровською єпархією Високопеосвященнійшого Владики Симеона собор духовенства.

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