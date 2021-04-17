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У Лазареву суботу, 24 квітня о 12:00, відбудеться освячення хрестів на куполи храму св. прав. Петра Калнишевського


Освячення буде звершувати з благословення Керуючого Дніпровською єпархією Високопеосвященнійшого Владики Симеона собор духовенства.

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