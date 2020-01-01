Відсьогодні в Україні робитимуть щеплення вакциною CoronaVac

Відсьогодні, 13 квітня, в Україні починається процес вакцинації населення проти коронавірусу препаратом CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Міністерство охорони здоров’я закінчило всі процеси перевірки, лабораторний контроль вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, і відсьогодні розпочинається процес щеплення цією вакциною”, – заявив Степанов.
Він нагадав, що перша партія вакцини налічує 215 тисяч доз, поставку решти законтрактованих доз МОЗ очікує найближчим часом.
Він також наголосив на безпечності вакцини CoronaVac.
Україна отримала перші 200 тисяч доз COVID-вакцини CoronaVac, ефективність якої становить 83,5%, але після щеплення двома дозами. Дози планують вводити з інтервалом від 14 до 28 днів.
Крім того, Міністерство охорони здоров’я збільшило інтервал між щепленнями препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів.
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, наразі не існує даних про взаємозамінність вакцин від коронавірусу, вироблених на різних платформах. Тому при повторному щепленні можна використовувати лише вакцини, які виробляються на одній платформі, але в різних країнах.
Джерело: https://prm.ua