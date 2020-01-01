Укрзалізниця коригує розклад руху поїздів далекого сполучення на основі попиту та карантинних обмежень

Укрзалізниця у березні-квітні 2021 року внесла низку змін до розкладу руху поїздів далекого сполучення. Крім того, вже заплановані додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень. Їх призначення залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.
Так, вже додані до розкладу поїзди:
№ 77/78 Харків – Маріуполь,
№ 119/120 Львів – Запоріжжя,
№ 719/720 Харків – Київ,
а також збільшено періодичність курсування поїзда :
№ 19/20 Попасна – Київ (по парних днях тижня).
Водночас, у зв’язку з низьким попитом на перевезення під час карантину, Укрзалізницею прийнято рішення тимчасово скасувати кількість рейсів до Західної України:
з 13 квітня – № 29/30 Київ–Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11–25 квітня – 2%);
з 13 квітня – № 5/6 Ужгород–Херсон, (6 вагонів з 10, населеність з 11 по 25 квітня – менше 1%);
з 14 квітня – № 243/244 Київ–Рахів, (11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня – 7%).
Підкреслюємо, що Укрзалізниця моніторить пасажиропотік на щоденній основі і готова миттєво відновлювати рейси у якості підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону.
Також Укрзалізниця наголошує на наявності широкого вибору альтернативних рейсів, зокрема до 15 поїздів на день різного класу у львівському напрямку, та нагадує, що у випадку скасування рейсу пасажирові повертається повна вартість квитка.
Крім цього, Укрзалізниця відновила курсування низки поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.
Разом з тим, з причин економічної необґрунтованості з поточного тижня змінюється періодичність курсування поїздів:
№ 773/774 Київ – Шостка: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;
№ 781/782 Київ – Черкаси: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.
Укрзалізниця відновила курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.
Перевізник наголошує на тому, що пасажиропотік моніторить щодня, тому відновлюватиме або додаватиме потяги залежно від попиту до травневих свят та літнього туристичного сезону.
Курсування поїздів у червоній зоні карантину
8 квітня Укрзалізниця повідомила про особливості курсування поїздів у червоній зоні карантину. Зокрема йдеться про Хмельницьку, Запорізьку та Львівську області.
Так, приміські потяги, які прямують через Хмельницьку область, не здійснюватимуть посадку та висадку пасажирів у регіоні.
Приміські потяги у Львівській та Запорізькій областях наразі курсують без змін. Потяги далекого сполучення також курсують, як зазвичай.
Джерело: https://www.uz.gov.ua