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Укрзалізниця коригує розклад руху поїздів далекого сполучення на основі попиту та карантинних обмежень

Укрзалізниця у березні-квітні 2021 року внесла низку змін до розкладу руху поїздів далекого сполучення. Крім того, вже заплановані додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень. Їх призначення залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

Так, вже додані до розкладу поїзди:
№ 77/78 Харків – Маріуполь, 
№ 119/120 Львів – Запоріжжя, 
№ 719/720 Харків – Київ, 

а також збільшено періодичність курсування поїзда : 
№ 19/20 Попасна – Київ (по парних днях тижня).

Водночас, у зв’язку з низьким попитом на перевезення під час карантину, Укрзалізницею прийнято рішення тимчасово скасувати кількість рейсів до Західної України:

з 13 квітня – № 29/30 Київ–Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11–25 квітня – 2%);

з 13 квітня – № 5/6 Ужгород–Херсон, (6 вагонів з 10, населеність з 11 по 25 квітня – менше 1%);

з 14 квітня – № 243/244 Київ–Рахів, (11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня – 7%).

Підкреслюємо, що Укрзалізниця моніторить пасажиропотік на щоденній основі і готова миттєво відновлювати рейси у якості підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону.

Також Укрзалізниця наголошує на наявності широкого вибору альтернативних рейсів, зокрема до 15 поїздів на день різного класу у львівському напрямку, та нагадує, що у випадку скасування рейсу пасажирові повертається повна вартість квитка.

Крім цього, Укрзалізниця відновила курсування низки поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Разом з тим, з причин економічної необґрунтованості з поточного тижня змінюється періодичність курсування поїздів:

№ 773/774 Київ – Шостка: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;

№ 781/782 Київ – Черкаси: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.
Укрзалізниця відновила курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Перевізник наголошує на тому, що пасажиропотік моніторить щодня, тому відновлюватиме або додаватиме потяги залежно від попиту до травневих свят та літнього туристичного сезону.

Курсування поїздів у червоній зоні карантину
8 квітня Укрзалізниця повідомила про особливості курсування поїздів у червоній зоні карантину. Зокрема йдеться про Хмельницьку, Запорізьку та Львівську області.

Так, приміські потяги, які прямують через Хмельницьку область, не здійснюватимуть посадку та висадку пасажирів у регіоні.

Приміські потяги у Львівській та Запорізькій областях наразі курсують без змін. Потяги далекого сполучення також курсують, як зазвичай.

Джерело: ​https://www.uz.gov.ua​​​

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