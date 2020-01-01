Как быть.. куда бежать мы не знаем (фото, видео)

Здравствуйте, пишу Вам от всех жителей дома Шевченко 85 ( просто уже крик души)Прошу придать огласке проблемы с которой мы столкнулисьМы живем на Шевченко 85 ( двор торнадо) у нас 91 по собственной инициативе решил что мусорные баки нам не нужны и воруют их у нас ( им мешают видите ли..) перенесли наши баки к домам Шевченко 97 и 95В моём доме очень много пожилых людей, которые туда не могут носить, да и для чего если они должны стоять на своём месте.Только что приехал автомобиль привёз нам 2 бака один только поставили, они тут же его украли обложив моих соседей матом.. как быть.. куда бежать мы не знаем 🥲😭