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Как быть.. куда бежать мы не знаем (фото, видео)

Здравствуйте, пишу Вам от всех жителей дома Шевченко 85 ( просто уже крик души)




Прошу придать огласке проблемы с которой мы столкнулись
Мы живем на Шевченко 85 ( двор торнадо) у нас 91 по собственной инициативе решил что мусорные баки нам не нужны и воруют их у нас ( им мешают видите ли..) перенесли наши баки к домам Шевченко 97 и 95 
В моём доме очень много пожилых людей, которые туда не могут носить, да и для чего если они должны стоять на своём месте.
Только что приехал автомобиль привёз нам 2 бака один только поставили, они тут же его украли обложив моих соседей матом.. как быть.. куда бежать мы не знаем 🥲😭


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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Сегодня, 01:44
А зачем снимать? Что толку? Догнать, дать в лоб и вернуть бак на место. В следующий раз не полезут. А бездействие провоцирует хамов на новые "подвиги". Я знаю ситуации когда сами жильцы дома не хотят чтобы мусорные баки стояли рядом и убирают их подальше. Но чтобы один дом воровал у другого - это что-то новое.
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