Вітаємо переможців Міжнародного онлайн конкурсу-фестивалю "DIGI-TALENTY 2021 in POLAND" , учнів Нікопольської школи мистецтв :ЛАУРЕАТ 1 СТУПЕНЮ - ЄВА СТРАШЕВСЬКА ( 7 клас фортепіано, викладач Ганна Жернових), ЛАУРЕАТ 2 СТУПЕНЮ - МИХАЙЛО СТРАШЕВСЬКИЙ ( 3 клас гітари, викладач Михайло Жернових).В конкурсі приймали участь діти з 22 країн світу, наші учні отримали сертифікати на участь в Міжнародному проекті "Калейдоскоп талантів" в Польщі з грантом на 15 та 10 євро.Шлях до музичних вершин нелегкий, але систематична та наполеглива праця за інструментом робить конкурентноспроможними наших учнів та сприяє підготовці до професійної музичної освіти в майбутньому!