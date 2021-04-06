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Вітаємо переможців Міжнародного онлайн конкурсу-фестивалю "DIGI-TALENTY 2021 in POLAND"


Вітаємо переможців Міжнародного онлайн конкурсу-фестивалю "DIGI-TALENTY 2021 in POLAND" , учнів Нікопольської школи мистецтв :

ЛАУРЕАТ 1 СТУПЕНЮ - ЄВА СТРАШЕВСЬКА ( 7 клас фортепіано, викладач Ганна Жернових), ЛАУРЕАТ 2 СТУПЕНЮ - МИХАЙЛО СТРАШЕВСЬКИЙ ( 3 клас гітари, викладач Михайло Жернових).В  конкурсі приймали участь діти з 22 країн світу, наші учні отримали   сертифікати на участь в Міжнародному проекті "Калейдоскоп талантів" в Польщі з грантом на 15 та 10 євро.

Шлях до музичних вершин нелегкий, але систематична та наполеглива  праця за інструментом  робить конкурентноспроможними наших учнів та сприяє підготовці до професійної музичної освіти в майбутньому!


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