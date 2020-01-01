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Олександр Саюк вже традиційно, після сесії провів прес-конференцію з журналістами (відео)


❗Сьогодні було підійнято багато дійсно важливих та кричущих тем. Серед них:
- Проїзд для школярів у автобусах буде БЕЗКОШТОВНИМ!
- Чи буде найближчим часом змінюватись вартість проїзду в автобусах міста?
- Підвищення комунальної плати за проживання у модульному містечку.
- Щодо затвердження складу громадської ради на сьогоднішній сесії.
- Яку користь принесуть місту земельні аукціони?

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