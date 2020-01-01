Олександр Саюк вже традиційно, після сесії провів прес-конференцію з журналістами (відео)

❗Сьогодні було підійнято багато дійсно важливих та кричущих тем. Серед них:- Проїзд для школярів у автобусах буде БЕЗКОШТОВНИМ!- Чи буде найближчим часом змінюватись вартість проїзду в автобусах міста?- Підвищення комунальної плати за проживання у модульному містечку.- Щодо затвердження складу громадської ради на сьогоднішній сесії.- Яку користь принесуть місту земельні аукціони?