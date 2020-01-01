Олександр Саюк вже традиційно, після сесії провів прес-конференцію з журналістами (відео)
❗Сьогодні було підійнято багато дійсно важливих та кричущих тем. Серед них: - Проїзд для школярів у автобусах буде БЕЗКОШТОВНИМ! - Чи буде найближчим часом змінюватись вартість проїзду в автобусах міста? - Підвищення комунальної плати за проживання у модульному містечку. - Щодо затвердження складу громадської ради на сьогоднішній сесії. - Яку користь принесуть місту земельні аукціони?
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