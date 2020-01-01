Александр Саюк 100 дней городской голова: - не ошиблись ли мы в выборе? - будут ли реальные изменения к лучшему в нашем городе? (Ваше мнение)

14 марта 2021 года будет 100 дней как Александр Иванович Саюк исполняет обязанности городского головы Никополя. Для любого политика такой срок — важный этап для оценки его деятельности. Понятно что за 100 дней невозможно увидеть реальных изменений, но всегда видно есть ли стремление сделать наш город лучше. Это и кадровые изменения, и качество выполнения текущих задач, планы, открытость и т.д.
Мы же как и обещали, выждав 100 дней, постараемся разложить по полочкам что уже сделал Александр Иванович, а что мог но не сделал. Для того что бы понимать: - не ошиблись ли мы в выборе? - будут ли реальные изменения к лучшему в нашем городе?
И озвучим свой субъективный прогноз в субботу в 19:00 в прямом эфире программы "Субъективное мнение" на нашем ютуб канале ( https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко
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