АГРОГОРОДКИ им. А.ЛУКАШЕНКО в УКРАИНЕ?

У нас в стране собрались продавать землю. На земле должен в любом случае кто-то работать. Президент Украины собрался возрождать село и одновременно продавать землю.При этом всём-в селе не так много тех, кто удовлетворён сервисами, а средства для их привлечения и развития : "К реализации проектов государство будет привлекать бизнес, создавая государственно-частное партнерство, чтобы не тратить бюджетные средства. По каждому из проектов будет закреплен модератор. Всего в Украине планируется воплотить более 1 тысячи таких проектов. Будут проведены прозрачные конкурсы для бизнеса, который будет участвовать в их реализации".Отмечу, что :-бюджетных средств не предусматривается-привлекать планируют частный бизнесИ тогда возникает вопрос : "А в чём интерес для этого бизнеса?".Ответ прост-в земле. Таким образом речь может идти только о "государственно-частном партнёрстве" по эксплуатации земли...Но логики в этом нет, так как:-вся земля передаётся в ОТГ-для решения (или решалова?) вопроса необходимо изменять законодательство-и заселять сёла-а ещё вполне возможен конфликт интересов (как это уже есть сегодня при проведении тн земельных аукционов) между нынешними "хозяевами" и потенциальными-присланными от власти.Белорусский опыт показывает, что сама идея Агрогородков -имеет право на жизнь. Там тоже их построили более 1000.Разница заключается в том, что в этом проекте участвовало и участвует государство и быстро такой проект не реализуется. У нас (см.выше) бюджетных средств не планируется а следовательно речь идёт:-о заёмных-теневых-инвестициях-или оборотныхЗаёмные-это сегодня не выгодно. Теневые-станет не выгодно скоро. Инвестиции, тем более в серую зону ("...первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях")? Оборотных средств обычно у фермеров не хватает. Остаётся надеяться на какое-то чудо от президента, с его масштабными программами вроде "массовой вакцинации".Хорошо, когда есть желание реализовывать огромные планы. Замечательно, когда хоть кто-то видит перспективы развития страны. Но необходимо для всего этого иметь очень веские и реальные экономические основания или хотя бы прогнозы. Я таковых пока ещё не встречал.