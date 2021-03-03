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Рада поддержала законопроект об отмене летнего времени

Рада намерена установить и закрепить на территории Украины единое киевское время и отказаться от дальнейшего перехода на зимнее и летнее время.
За принятие законопроекта № 4201 за основу проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно законопроекту, распорядок работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, определяется и устанавливается по киевскому времени, которое также устанавливается и применяется как единственное время, по которому осуществляются отчетно-учетные процессы для единой транспортной системы Украины и сферы телекоммуникаций.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект не только направлен на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени в Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины, поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установленное время государства-агрессора - России.

Установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме этого, согласно пояснительной записке, законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад, несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Александр Качура ("Слуга народа") заявляет, что законопроект об отказе от перехода на сезонное время будет предусматривать, что Украина останется на зимнем времени.

Источник: ukranews.com

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 11:25
Дурачьё. Хотят чтобы летом темнело в семь часов вечера, а рассветало в в полтретьего ночи. Какое мне дело что там в Раше и не всё ли равно какой часовой пояс для нас "правильный". Главное как людям удобно. Перевод стрелок был компромиссным вариантом из-за большой протяженности территории с запада на восток. Всем было хорошо. Теперь в угоду Львову и Ужгороду хотят испоганить лето Харькову, Днепру, Запорожью и остаткам оккупированных областей. Европейские страны тоже каждая отдельно решали какое время оставить и оставляли то, которое больше подходило. У нас все назло людям делается.
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