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ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО В УКРАИНЕ ПРЕДЛАГАЮТ АРЕСТОВЫВАТЬ НА 15 ДНЕЙ


В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается наказывать за оскорбление полицейского арестом или исправительными работами.

В частности, за неповиновение законному требованию сотрудника Нацполиции при исполнении (члена общественного формирования по охране общественного порядка и госграницы или военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка), оскорбление его чести и достоинства или обмундирования - штраф от 136 до 255 грн, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок 1-2 месяца с отчислением 20% заработка, или административным арестом на срок до 15 суток.

Источник: od24.info

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