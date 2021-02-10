ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО В УКРАИНЕ ПРЕДЛАГАЮТ АРЕСТОВЫВАТЬ НА 15 ДНЕЙ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается наказывать за оскорбление полицейского арестом или исправительными работами.В частности, за неповиновение законному требованию сотрудника Нацполиции при исполнении (члена общественного формирования по охране общественного порядка и госграницы или военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка), оскорбление его чести и достоинства или обмундирования - штраф от 136 до 255 грн, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок 1-2 месяца с отчислением 20% заработка, или административным арестом на срок до 15 суток.