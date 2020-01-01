На Дніпропетровщині планують створити майже 130 академічних ліцеїв

«Такі зміни чекають на українську школу за Законом про повну загальну середню освіту. Трансформація необхідна, аби нарешті покінчити із навчанням за принципом «по верхах хапайко». У 10-12 класах діти зможуть більш поглиблено вивчати дисципліни за обраним профілем. Академічні та наукові ліцеї мають забезпечити підвезення учнів шкільними автобусами. А ще – передбачити пансіон для мешканців віддалених населених пунктів», – розповів директор департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА Олексій Полторацький.
У новому форматі школи мають запрацювати 1 вересня 2024 року. У початкових навчатимуться з 1 до 4 класу. У базових – з 5-го до 9-го. Далі – діти обиратимуть, до якого саме ліцею вступати. Якщо буде бажання якнайшвидше отримати професію, йтимуть до фахових закладів. До вступу у виш готуватимуть академічні або наукові ліцеї.
«Вже відомо, що ліцеї зможуть утворити 6 міст регіону: Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, Кам’янське, Нікополь, Новомосковськ. На решті територій діятимуть обласні заклади. За попередніми розрахунками, загалом у регіоні створимо майже 130 академічних ліцеїв. Які з них зможуть набути статус наукового, вирішуватимуть експерти», – сказав Олексій Полторацький.
Академічні та наукові ліцеї поділять за профілями: соціально-гуманітарний, природничо-математичний, технологічний.
«Нарешті учні старших класів зможуть кинути всі сили на опанування профільних предметів. А отже, краще підготуватися до майбутнього навчання у виші. Чудово, якщо будуть і умови для проживання дітей із інших населених пунктів. Це зробить якісну освіту максимально доступною», – поділилася директорка Слобожанської школи №2 Валентина Полупанова.
Нині на Дніпропетровщині – 841 загальноосвітня середня школа. Там навчаються майже 339 тис учнів.
Джерело: adm.dp.gov.ua