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Олександр Саюк: Хочу звернутися до мешканців міста


Ви знаєте, що я завжди відкритий для діалогу з вами, але на жаль через брак часу я не можу проводити весь час у фейсбуці та відповідати на кожну публікацію і коментар.
🎥  Тому пропоную вам один з форматів комунікації. Це будуть відео, у яких я буду приділяти увагу проблемам, які турбують вас і які ви активно публікуєте у соцмережах.
↘️  У цьому випуску я даю відповіді на такі питання:
🔸 1. Передача ДТЕК міської землі в оренду на 49 років.
🔸 2. Будівництво басейну у парку Перемоги.
🔸 3. Про електронну петицію до Президента України щодо відновлення пільг з оплати електроенергії.
🔸 4. Щодо можливого зменшення тарифу на водопостачання.
🔸 5. Питання ремонту доріг у місті.
🔸 6. Проблема крадіжок каналізаційних люків.



Олександр Саюк

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