Олександр Саюк: Хочу звернутися до мешканців міста

Ви знаєте, що я завжди відкритий для діалогу з вами, але на жаль через брак часу я не можу проводити весь час у фейсбуці та відповідати на кожну публікацію і коментар.🎥 Тому пропоную вам один з форматів комунікації. Це будуть відео, у яких я буду приділяти увагу проблемам, які турбують вас і які ви активно публікуєте у соцмережах.↘️ У цьому випуску я даю відповіді на такі питання:🔸 1. Передача ДТЕК міської землі в оренду на 49 років.🔸 2. Будівництво басейну у парку Перемоги.🔸 3. Про електронну петицію до Президента України щодо відновлення пільг з оплати електроенергії.🔸 4. Щодо можливого зменшення тарифу на водопостачання.🔸 5. Питання ремонту доріг у місті.🔸 6. Проблема крадіжок каналізаційних люків.