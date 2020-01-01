Хотелось бы услышать мнение Никопольчан: - А если бы не Герман???

Как мы помним в июле 2019 года прошли выборы в ВР Украины. От нашего 35 округа выдвигали свои кандидатуры: Андрей Шипко, Дмитрий Бычков, Денис Герман, Юрий Сокол, Юрий Мацко, Павел Католик, Михаил Поперечнюк, Александра Сотула, Людмила Носевич и Родион Баранов (не судите строго, если кого не внес).На волне практически всеобщей веры в перемены к лучшему, большинство искренне поверило в Голобородько (в миру ЗЕленский) что и позволило одержать победу ни кому не известному, но из команды "пианиста", Денису Герману. К чему привел этот "трюк" мы все видим и не хотелось бы сейчас на этом останавливаться, искать виновных и т.д.Просто хотелось бы услышать мнение Никопольчан - Если бы не Герман, к примеру любой другой из кандидатов, изменилось бы хоть что то в регионе в лучшую сторону?Если позволите выскажу свое мнение: - Думаю при ЗЕленском и при этом списке кандидатов - вряд ли.И это ни как не отбеливает Дениса Германа, как и всю ЗЕленую плесень.И очень скоро ЭТО уже войдет в историю, к сожалению не как лучший пример (сдерживаю выражения).Но что б не повторять ошибок нужно их видеть.И так: - Если бы не Герман, к примеру любой другой из кандидатов, изменилось бы хоть что то в регионе в лучшую сторону? Вы как думаете?