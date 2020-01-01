У Нікополі вшанували пам'ять жертв Голокосту

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту щорічно відзначається 27 січня. Саме цього дня 1945 року бійці 1-го українського фронту визволили в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Як повідомляє Український інститут національної пам'яті, офіційно визнано, що до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту.
Сьогодні, 27 січня, представники міської влади Нікополя, громадських організацій, єврейської громади зібрались біля пам’ятного знаку жертв Голокосту. Заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею з наукової роботи Мирослав Жуковський надав присутнім історичну довідку про ті страшні події. Зі словами скорботи виступив співзасновник Єврейської громади м.Нікополь, депутат міської ради Олег Фельдман.
Учасники заходу вшанували пам'ять невинно убієнних хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку.
Вічна пам’ять невинно убієнним, усім жертвам Голокосту.