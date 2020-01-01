Предупреждение: Если вы видите пластиковую бутылку на колесе автомобиля, вы в опасности



Необходимо распространить эту информацию, чтобы никто не попался на эту уловку!

Преступники, которые обворовывают водителей и их автомобили — головная боль полиции по всему миру.

Сообразительные преступники постоянно придумывают новые способы кражи автолюбителей.

Сегодня полиция предупреждает о новом способе, которым пользуются воры, для того чтобы украсть ценные вещи из автомобиля или даже само авто.

Способ довольно прост и воры начинают действовать на месте парковки.

Преступники незаметно помещают пустую пластиковую бутылку поверх колеса автомобиля со стороны пассажирского места. Таким образом, водитель не видит этого. Затем они поджидают.

Когда водитель трогается с места, он слышит странный шум, который издаёт сминаемая в колесе бутылка. Не зная о существовании бутылки и прячущихся за углом воров, инстинктивно водитель выходит из машины, чтобы узнать, откуда исходит посторонний звук.

Именно в этот момент воры реализуют свой подлый план.

Пока водитель осматривает машину, воры получают прямой доступ к незапертому транспортному средству, чего не могли сделать раньше.













Они могут завладеть имуществом из автомобиля или, если водитель оставил свой ключ в замке зажигания, покинуть место преступления на машине жертвы.



















P.S. Я считаю, важно распространить это предупреждение, чтобы больше людей узнали о новом способе автокражи. Даже если это поможет одному человеку, значит оно того стоило!



Необходимо распространить эту информацию, чтобы никто не попался на эту уловку!Преступники, которые обворовывают водителей и их автомобили — головная боль полиции по всему миру.Сообразительные преступники постоянно придумывают новые способы кражи автолюбителей.Сегодня полиция предупреждает о новом способе, которым пользуются воры, для того чтобы украсть ценные вещи из автомобиля или даже само авто.Способ довольно прост и воры начинают действовать на месте парковки.Преступники незаметно помещают пустую пластиковую бутылку поверх колеса автомобиля со стороны пассажирского места. Таким образом, водитель не видит этого. Затем они поджидают.Когда водитель трогается с места, он слышит странный шум, который издаёт сминаемая в колесе бутылка. Не зная о существовании бутылки и прячущихся за углом воров, инстинктивно водитель выходит из машины, чтобы узнать, откуда исходит посторонний звук. Именно в этот момент воры реализуют свой подлый план.Пока водитель осматривает машину, воры получают прямой доступ к незапертому транспортному средству, чего не могли сделать раньше.Они могут завладеть имуществом из автомобиля или, если водитель оставил свой ключ в замке зажигания, покинуть место преступления на машине жертвы.P.S. Я считаю, важно распространить это предупреждение, чтобы больше людей узнали о новом способе автокражи. Даже если это поможет одному человеку, значит оно того стоило!

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