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В с. Пригородное, Никопольского района, мужчина напал с топором на продавщицу магазина

Угрожая сотруднице топором, нападающий забрал из торгового заведения ноутбук и деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Сообщение о преступлении поступило в Никопольский отдел полиции 20 января около 13 часов. Заявитель сообщил, что в магазине в селе Пригородное Никопольского района неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудницу. Правоохранители оперативно выехали на вызов и установили, что злоумышленник зашел в магазин, где стал угрожать топором и требовать деньги. Потом забрал ноутбук и 150 гривен, которые лежали на столе, приказал вызвать такси и уехал с места преступления.

В ходе розыскных мероприятий участковые офицеры полиции в городе Никополе оперативно задержали мужчину, причастного к преступлению. В 37-летнего местного жителя изъяли похищенное имущество. Мужчину задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о вручении злоумышленнику сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Следствие продолжается.

Источник: lcity.dp.ua

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