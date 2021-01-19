Як працює Нікопольська дитяча лікарня

Всі послуги, які надаються в Нікопольській дитячій лікарні, регламентовані договором з Національною службою здоров‘я України. Ці послуги безкоштовні при наявності електронного направлення сімейного лікаря або у разі екстрених випадків.Але не всі діагностичні та лікувальні процедури входять до безкоштового переліку. Існують певні послуги, за які доведеться заплатити. Це послуги лабораторії та вузькопрофільних спеціалістів, якщо електронного направлення від сімейного лікаря немає.З повним переліком безкоштовних та платних процедур можна ознайомитися в реєстратурі дитячої лікарні за телефоном (066) 113 - 03 - 55, на інформаційному стенді або безпосередньо у лікарів дитячої лікарні.Подробиці дивіться у відео.