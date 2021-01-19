За вбивство власної дитини поліцейські Солонянського району затримали 23-річну жінку

За словами затриманої, вона задушила 4-місячного сина через те, що він голосно плакав.16 січня до поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги Солонянської лікарні про те, що у селищі Аполонівка померла малолітня дитина.За висновком судово-медичної експертизи смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії.Як встановили поліцейські до смерті хлопчика причетна його власна матір. Проведеними заходами знаряддя злочину – ремінь, вилучено правоохоронцями.19 січня за погодженням із місцевою прокуратурою матері дитини повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.Триває слідство.